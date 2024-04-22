https://ria.ru/20240422/zelenskiy-1941636673.html

"Жадный ублюдок": Зеленского раскритиковали после разговора с Байденом

"Жадный ублюдок": Зеленского раскритиковали после разговора с Байденом - РИА Новости, 22.04.2024

"Жадный ублюдок": Зеленского раскритиковали после разговора с Байденом

Владимир Зеленской на своей странице X сообщил о разговоре с Джо Байденом сразу после голосования в конгрессе о выделении Украине финансовой помощи, чем вызвал... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T21:25

2024-04-22T21:25

2024-04-22T21:41

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Владимир Зеленской на своей странице X сообщил о разговоре с Джо Байденом сразу после голосования в конгрессе о выделении Украине финансовой помощи, чем вызвал гневную реакцию пользователей Сети.По словам украинского президента, Байден заверил его, что подпишет законопроект немедленно после одобрения сената."Маленький жадный ублюдок. Карма — это твое будущее", — предостерегла CC."Американцы ненавидят и тебя, и Джо Байдена", — заявил jacktheknife10."Ты заслуживаешь самого худшего, что может преподнести судьба. Ты воруешь у американцев, но гораздо страшнее то, что ты сделал с поколениями молодых людей в твоей стране, заставляя их сражаться и умирать в войне, в которой вы не можете победить и не победите, независимо от количества денег и боеприпасов, которые мы вам отправляем", — отметил Uncle Jose."Семьдесят процентов американцев знают, что ты мошенник, который слепо грабит налогоплательщиков!" — написал Gunther Eagleman."Мы ждем, что ты вернешься снова, выпрашивая еще денег под предлогом того, что линия фронта рушится", — возмутился Amwoga Khalwale."Большинство американцев не поддерживают вашу войну с Россией. Платите за свою собственную войну сами", — потребовал Dr Vincent Sativa."Ты все равно проиграешь, и эти деньги не помогут Украине. Украинцы просто будут продолжать умирать без причины, потому что ты хочешь заработать больше денег. Просто сдавайся", — призвал Nuke Bear.В субботу палата представителей США приняла законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. Далее этот документ направят на рассмотрение в сенате. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.

https://ria.ru/20240422/kiev-1941624333.html

https://ria.ru/20240422/vsu-1941598794.html

https://ria.ru/20240422/ssha-1941568123.html

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941546365.html

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