https://ria.ru/20240422/zelenskiy-1941529539.html

Они боятся. Зеленский сделал шокирующее признание о Западе

Они боятся. Зеленский сделал шокирующее признание о Западе - РИА Новости, 22.04.2024

Они боятся. Зеленский сделал шокирующее признание о Западе

Страны Запада не отправляют войска на Украину из страха перед полномасштабным конфликтом с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T14:56

2024-04-22T14:56

2024-04-22T16:34

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Страны Запада не отправляют войска на Украину из страха перед полномасштабным конфликтом с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью HugoDécrypte."Если Украине не помогают своими вооруженными силами, воздушными или какими-то еще, потому что боятся, что начнется война с Россией – это говорит о том, что они действительно боятся России", — сказал он.Зеленский назвал сложившуюся ситуацию цинизмом, поскольку получается, что США не опасаются возможной войны с Ираном, одобряя пакет помощи для Израиля.В субботу палата представителей приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.

https://ria.ru/20240422/zelenskiy-1941416499.html

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в мире, украина, россия, сша, уильям бернс, владимир зеленский, александр сырский, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины