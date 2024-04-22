https://ria.ru/20240422/zelenskiy-1941529539.html
Они боятся. Зеленский сделал шокирующее признание о Западе
Они боятся. Зеленский сделал шокирующее признание о Западе - РИА Новости, 22.04.2024
Они боятся. Зеленский сделал шокирующее признание о Западе
Страны Запада не отправляют войска на Украину из страха перед полномасштабным конфликтом с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T14:56
2024-04-22T14:56
2024-04-22T16:34
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Страны Запада не отправляют войска на Украину из страха перед полномасштабным конфликтом с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью HugoDécrypte."Если Украине не помогают своими вооруженными силами, воздушными или какими-то еще, потому что боятся, что начнется война с Россией – это говорит о том, что они действительно боятся России", — сказал он.Зеленский назвал сложившуюся ситуацию цинизмом, поскольку получается, что США не опасаются возможной войны с Ираном, одобряя пакет помощи для Израиля.В субботу палата представителей приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.
https://ria.ru/20240422/zelenskiy-1941416499.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Уильям Бернс, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины
Они боятся. Зеленский сделал шокирующее признание о Западе
Зеленский: Запад не отправляет войска на Украину из-за страха перед Россией