"Роковая ошибка": в США раскрыли, что устроил Зеленский
Джеффри Сакс: Зеленский в 2022 году совершил ошибку из-за некомпетентности США
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В первые недели после начала спецоперации президент Украины Владимир Зеленский был согласен на переговоры, однако под давлением западных союзников решил отказаться от мирного урегулирования, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Вмешались Соединенные Штаты, потому что мы некомпетентны. И британцы вмешались, потому что они до вульгарности циничны, с имперскими замашками и также некомпетентны. И они сказали украинцам: "Продолжайте биться", — сказал он.
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По мнению экономиста, Зеленский тем самым совершил "роковую ошибку", фатальную для сотен тысяч украинцев.
При этом Сакс подчеркнул, что целью Москвы в спецоперации изначально было недопущение расширения НАТО на восток, а президент Владимир Путин пытался достичь договоренностей с Западными лидерами о гарантиях безопасности России задолго до начала конфликта. Однако, по его словам, в администрации президента США об этом ничего не хотели слышать, в чем, по его мнению, также проявилась некомпетентность правительства Соединенных Штатов.
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"Чего Россия пытается добиться — так это держать НАТО подальше от Украины. Здесь все довольно однозначно. Для тех из нас, кто последние 25-30 лет наблюдал за этим, было очевидно, что политика Соединенных Штатов по продвижению НАТО к Украине — это то же самое, как если бы Китай стремился построить военную базу на Рио-Гранде", — резюмировал Сакс.
Москва не раз подчеркивала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как отмечал Владимир Путин, если на Украине хотят переговорного процесса, то нужно отменить этот декрет. Россия, по его словам, никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий ее безопасности.