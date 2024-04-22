https://ria.ru/20240422/zapchasti-1941409998.html

Технический холдинг "Эконивы" начал производить запчасти для сельхозтехники

Технический холдинг "Эконивы" начал производить запчасти для сельхозтехники - РИА Новости, 22.04.2024

Технический холдинг "Эконивы" начал производить запчасти для сельхозтехники

Технический холдинг крупнейшего в России производителя сырого молока - группы "Эконива", "ЭкоНиваТехника-Холдинг", запустил производство запчастей и технических РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T03:34

2024-04-22T03:34

2024-04-22T03:34

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Технический холдинг крупнейшего в России производителя сырого молока - группы "Эконива", "ЭкоНиваТехника-Холдинг", запустил производство запчастей и технических жидкостей для сельхозтехники под брендом "Агрознак", свидетельствуют данные Роспатента и подтвердили РИА Новости в компании. Как следует из данных Роспатента, заявку на регистрацию товарного знака "Агрознак" ООО "ЭкоНиваТехника-Холдинг" подала в конце ноября 2022 года. В частности, речь идет о продукции седьмого (это, в том числе, детали машин, фильтры, маслобойки конвейеры и элеваторы) и двенадцатого (автомобили грузовые, шины, автоприцепы, колеса и гусеницы для транспортных средств) классов Международной классификации товаров и услуг. В сентябре прошлого года ее зарегистрировали в госреестре товарных знаков сроком до конца ноября 2032 года. В пресс-службе "ЭкоНиваТехника-Холдинг" РИА Новости подтвердили эту информацию, заявив, что работу над проектом компания начала два года назад "в связи с изменившейся геополитической и экономической ситуацией", и в настоящий момент запускает производство и продажи. Компания в прошлом была крупнейшим в России дилером техники американской компании John Deere, приостановившей поставки в страну в марте 2022 года. "В настоящее время ассортимент бренда "Агрознак" включает около 2,5 тысячи артикулов. Это в том числе масла, смазки и антифризы, фильтры, трансмиссии и их части, оси и валы, пластины и направляющие, пружины и пружинные зубья, ремни, уплотнители, крепеж, цепи, подшипники. Для всех артикулов налажено серийное производство в России", - рассказали в компании, добавив, что в перспективе ассортимент планируется расширить до 6 тысяч артикулов. "ЭкоНиваТехника-Холдинг" уже сотрудничает по этому проекту с 74 предприятиями-партнерами в регионах своего присутствия, в том числе на Алтае, в Новосибирской, Кировской, Тульской и Калужской областях, а также организовал собственные производственные площадки на базе сервисных центров и Воронежской области и Кирове. В компании отмечают, что запчасти под брендом "Агрознак" создавались как "аналог импортным деталям и компонентам, доступ к которым в настоящее время затруднен", не уступающий им по своим характеристикам. Кроме того, детали сельхозмашин проходят испытания в полевых условиях в разных климатических зонах. Рынок ждетЗапуск "Эконивой" собственного производства запасных частей - это хорошая идея в условиях ухода с российского рынка западных поставщиков сельхозтехники и комплектующих и необходимости их закупок в рамках параллельного импорта, отмечает независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов. Компания же таким образом сможет обеспечить и собственные потребности в запасных частях, и продавать их другим агрохолдингам, получая дополнительные доходы, отмечает эксперт. Спрос же на них будет, учитывая дороговизну и сложности, связанные с ввозом комплектующих из-за границы, уверен он. Важность запуска такого производства отмечают и в ассоциации "Росспецмаш", но подчеркивают, что в стране нужно создать выгодные условия такого производства. Поэтому ассоциация предлагает внедрить гранты на развитие комплектующих для сельхозтехники в размере не менее 10 миллиардов рублей в год в 2024-2028 годах, сообщил РИА Новости представитель "Росспецмаша". Кроме того, доступность и качество сельхозтехники и комплектующих к ней назвали одним из ключевых рисков для отрасли АПК эксперты компании "Яков и Партнеры" в ранее опубликованном исследовании. Доля аграриев, которые отметили наличие проблем в закупке техники и запчастей, за последний год выросла в 2,5 раза - с 19% до 44%. Аналитики также назвали "точками роста для всех поставщиков из дружественных стран гарантийно-сервисное обслуживание и обеспечение запчастями" и говорили о необходимости решения вопроса с локализацией производства комплектующих. О проблемах с обеспеченностью аграриев сельхозтехникой и запчастей к ней не раз говорили российские власти. Так, в конце прошлого года премьер Михаил Мишустин заявлял, что положение дел с сельхозтехникой и оборудованием в России требует пристального внимания. Также глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев отмечал, что ведомство будет вырабатывать дополнительные меры поддержки аграриев по закупке сельскохозяйственной техники, если скидки на ее приобретение по региональным планам будет недостаточно. Он также акцентировал внимание на "запретительных" ценах на импортную технику, а также невозможности поставлять запчасти под нее. "Соответственно, будем замещать своей", - говорил министр. "ЭкоНиваТехника-Холдинг" – российский поставщик сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники мировых и отечественных брендов. Входит в группу компаний "Эконива" Штефана Дюрра. Филиалы компании присутствуют в 37 регионах России и обслуживают более 26,5 тысячи единиц самоходной техники.

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https://ria.ru/20240420/zernovye-1941199392.html

https://ria.ru/20240411/briks-1939194654.html

https://ria.ru/20240313/superzavisimost-1932629860.html

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экономика, технологии, россия, калужская область, воронежская область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)