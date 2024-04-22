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В Саранске прояснили ситуацию с найденными в озере ящиками в форме гробов - РИА Новости, 22.04.2024
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16:05 22.04.2024 (обновлено: 16:42 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/yaschiki-1941551137.html
В Саранске прояснили ситуацию с найденными в озере ящиками в форме гробов
В Саранске прояснили ситуацию с найденными в озере ящиками в форме гробов - РИА Новости, 22.04.2024
В Саранске прояснили ситуацию с найденными в озере ящиками в форме гробов
Похожие на гробы ящики, обнаруженные на озере в Саранске, утилизировали, сообщили РИА Новости в дирекции коммунального хозяйства и благоустройства города. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T16:05
2024-04-22T16:42
саранск
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр — РИА Новости. Похожие на гробы ящики, обнаруженные на озере в Саранске, утилизировали, сообщили РИА Новости в дирекции коммунального хозяйства и благоустройства города. На днях в соцсетях появилось видео, на котором видны два деревянных гроба, вмерзших в лед у берега Лесного озера. Местные жители в комментариях к записи предположили, что они могли приплыть с размытого весной кладбища. "На льду водоема Лесное озеро Саранска были обнаружены деревянные ящики, по форме напоминающие гробы. Сотрудники полиции, обследовав их и прилегающую к водоему территорию, сообщили, что ящики оказались пустыми и не представляющими опасности для окружающих", — говорится в заявлении.Уточняется, что впоследствии их утилизировали работники муниципального предприятия. По словам собеседницы агентства, откуда взялись эти ящики — неизвестно. Она также отметила, что ближайшее кладбище находится ниже по течению, поэтому оттуда они приплыть не могли. Сотрудница дирекции допустила, что их "непонятно зачем" выбросил кто-то из местных жителей.
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саранск, общество
Саранск, Общество
В Саранске прояснили ситуацию с найденными в озере ящиками в форме гробов

Найденные на озере в Саранске ящики в форме гробов утилизировали

© Фото из соцетейДеревянные ящики, обнаруженные на Лесном озере в Саранске
Деревянные ящики, обнаруженные на Лесном озере в Саранске
© Фото из соцетей
Деревянные ящики, обнаруженные на Лесном озере в Саранске
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр — РИА Новости. Похожие на гробы ящики, обнаруженные на озере в Саранске, утилизировали, сообщили РИА Новости в дирекции коммунального хозяйства и благоустройства города.
На днях в соцсетях появилось видео, на котором видны два деревянных гроба, вмерзших в лед у берега Лесного озера. Местные жители в комментариях к записи предположили, что они могли приплыть с размытого весной кладбища.
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"На льду водоема Лесное озеро Саранска были обнаружены деревянные ящики, по форме напоминающие гробы. Сотрудники полиции, обследовав их и прилегающую к водоему территорию, сообщили, что ящики оказались пустыми и не представляющими опасности для окружающих", — говорится в заявлении.
Уточняется, что впоследствии их утилизировали работники муниципального предприятия.
По словам собеседницы агентства, откуда взялись эти ящики — неизвестно. Она также отметила, что ближайшее кладбище находится ниже по течению, поэтому оттуда они приплыть не могли. Сотрудница дирекции допустила, что их "непонятно зачем" выбросил кто-то из местных жителей.
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