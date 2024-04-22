https://ria.ru/20240422/yaschiki-1941551137.html

В Саранске прояснили ситуацию с найденными в озере ящиками в форме гробов

В Саранске прояснили ситуацию с найденными в озере ящиками в форме гробов - РИА Новости, 22.04.2024

В Саранске прояснили ситуацию с найденными в озере ящиками в форме гробов

Похожие на гробы ящики, обнаруженные на озере в Саранске, утилизировали, сообщили РИА Новости в дирекции коммунального хозяйства и благоустройства города. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T16:05

2024-04-22T16:05

2024-04-22T16:42

саранск

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941550716_0:496:723:903_1920x0_80_0_0_94fecc6677fd5208ee4e7594621b289e.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр — РИА Новости. Похожие на гробы ящики, обнаруженные на озере в Саранске, утилизировали, сообщили РИА Новости в дирекции коммунального хозяйства и благоустройства города. На днях в соцсетях появилось видео, на котором видны два деревянных гроба, вмерзших в лед у берега Лесного озера. Местные жители в комментариях к записи предположили, что они могли приплыть с размытого весной кладбища. "На льду водоема Лесное озеро Саранска были обнаружены деревянные ящики, по форме напоминающие гробы. Сотрудники полиции, обследовав их и прилегающую к водоему территорию, сообщили, что ящики оказались пустыми и не представляющими опасности для окружающих", — говорится в заявлении.Уточняется, что впоследствии их утилизировали работники муниципального предприятия. По словам собеседницы агентства, откуда взялись эти ящики — неизвестно. Она также отметила, что ближайшее кладбище находится ниже по течению, поэтому оттуда они приплыть не могли. Сотрудница дирекции допустила, что их "непонятно зачем" выбросил кто-то из местных жителей.

https://ria.ru/20240404/predmet-1937917357.html

https://ria.ru/20240421/radio-1941396558.html

саранск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саранск, общество