https://ria.ru/20240422/vzryvy-1941495064.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 22.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Взрывы прогремели в Николаеве на Украине, сообщает в понедельник издание "Страна". РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T13:05
2024-04-22T13:05
2024-04-22T13:06
в мире
николаев (украина)
украина
специальная военная операция на украине
николаевская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Взрывы прогремели в Николаеве на Украине, сообщает в понедельник издание "Страна". "Сообщают о взрывах в Николаеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области воздушная тревога не объявлена.
https://ria.ru/20240422/vzryvy-1941405939.html
николаев (украина)
украина
николаевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_906:1199:2037:2047_1920x0_80_0_0_c0a387114ddb1bf998a96d1c3f1def29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаев (украина), украина, николаевская область
В мире, Николаев (Украина), Украина, Специальная военная операция на Украине, Николаевская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
"Страна": в Николаеве прогремели взрывы