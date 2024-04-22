https://ria.ru/20240422/vzryvy-1941495064.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 22.04.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

Взрывы прогремели в Николаеве на Украине, сообщает в понедельник издание "Страна". РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T13:05

2024-04-22T13:05

2024-04-22T13:06

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Взрывы прогремели в Николаеве на Украине, сообщает в понедельник издание "Страна". "Сообщают о взрывах в Николаеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области воздушная тревога не объявлена.

https://ria.ru/20240422/vzryvy-1941405939.html

николаев (украина)

украина

николаевская область

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в мире, николаев (украина), украина, николаевская область