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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 22.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает в понедельник украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T10:35
2024-04-22T10:35
2024-04-22T10:36
херсон
херсонская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает в понедельник украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале. Тревога в регионе не объявлялась. Официальная информация пока не поступала. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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херсон, херсонская область
Херсон, Херсонская область , Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
"Общественное": в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы