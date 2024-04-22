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Подполье сообщило о взрыве под Николаевом
Подполье сообщило о взрыве под Николаевом - РИА Новости, 22.04.2024
Подполье сообщило о взрыве под Николаевом
Под Николаевом произошел взрыв в поселке, где расположились военнослужащие Украины, но это не удар Вооруженных сил России, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T18:03
2024-04-22T18:03
2024-04-22T18:06
николаев (украина)
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Под Николаевом произошел взрыв в поселке, где расположились военнослужащие Украины, но это не удар Вооруженных сил России, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В поселке городского типа Шевченко под Николаевом произошел взрыв. Это не прилет", - сказал собеседник агентства.
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Подполье сообщило о взрыве под Николаевом
Подполье: под Николаевом прогремел взрыв, но это не удар ВС России