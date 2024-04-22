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Подполье сообщило о взрыве под Николаевом - РИА Новости, 22.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:03 22.04.2024 (обновлено: 18:06 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/vzryv-1941587902.html
Подполье сообщило о взрыве под Николаевом
Подполье сообщило о взрыве под Николаевом - РИА Новости, 22.04.2024
Подполье сообщило о взрыве под Николаевом
Под Николаевом произошел взрыв в поселке, где расположились военнослужащие Украины, но это не удар Вооруженных сил России, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T18:03
2024-04-22T18:06
николаев (украина)
украина
россия
сергей лебедев
специальная военная операция на украине
в мире
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Под Николаевом произошел взрыв в поселке, где расположились военнослужащие Украины, но это не удар Вооруженных сил России, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В поселке городского типа Шевченко под Николаевом произошел взрыв. Это не прилет", - сказал собеседник агентства.
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николаев (украина), украина, россия, сергей лебедев, в мире
Николаев (Украина), Украина, Россия, Сергей Лебедев, Специальная военная операция на Украине, В мире
Подполье сообщило о взрыве под Николаевом

Подполье: под Николаевом прогремел взрыв, но это не удар ВС России

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украина. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Под Николаевом произошел взрыв в поселке, где расположились военнослужащие Украины, но это не удар Вооруженных сил России, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В поселке городского типа Шевченко под Николаевом произошел взрыв. Это не прилет", - сказал собеседник агентства.
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)УкраинаРоссияСергей ЛебедевВ мире
 
 
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