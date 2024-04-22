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Подполье сообщило о взрыве под Николаевом

Подполье сообщило о взрыве под Николаевом - РИА Новости, 22.04.2024

Подполье сообщило о взрыве под Николаевом

Под Николаевом произошел взрыв в поселке, где расположились военнослужащие Украины, но это не удар Вооруженных сил России, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T18:03

2024-04-22T18:03

2024-04-22T18:06

николаев (украина)

украина

россия

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специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Под Николаевом произошел взрыв в поселке, где расположились военнослужащие Украины, но это не удар Вооруженных сил России, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В поселке городского типа Шевченко под Николаевом произошел взрыв. Это не прилет", - сказал собеседник агентства.

николаев (украина)

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николаев (украина), украина, россия, сергей лебедев, в мире