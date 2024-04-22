https://ria.ru/20240422/vystavka-1941511450.html

В Москве открылась фотовыставка о лечении детей с онкозаболеваниями

В Москве открылась фотовыставка о лечении детей с онкозаболеваниями - РИА Новости, 22.04.2024

В Москве открылась фотовыставка о лечении детей с онкозаболеваниями

Фотовыставка "Вылечено в России: истории крупным планом", посвященная теме детской онкологии, открылась в Москве, героиня выставки Анастасия Юдина надеется, что РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T14:00

2024-04-22T14:00

2024-04-22T14:24

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Фотовыставка "Вылечено в России: истории крупным планом", посвященная теме детской онкологии, открылась в Москве, героиня выставки Анастасия Юдина надеется, что фотопроект поможет онкобольным не сдаваться. Пресс-конференция, посвященная открытию фотовыставки "Вылечено в России: история крупным планом", прошла в ММПЦ "Россия сегодня". "У меня была цель сделать что-то для людей. Когда мне предложили поучаствовать в проекте, я, естественно, согласилась, потому что фото — это то, что останется в памяти. <...> Люди, которые мне дороги, помогали во время лечения, которые спасали мне жизнь, давали мне вдохновение. <...> Я очень надеюсь, что эти фотографии, эти лица, эти слова и смысл, который я вкладывала, может помочь людям, которые тоже столкнулись с этим заболеванием, идти дальше, верить в себя и верить, самое главное, в свою жизнь, в свое будущее", — рассказала Юдина. По словам директора НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Светланы Варфоломеевой, задача клиники — ничего не пропустить, не испортить и использовать те ресурсы, которые есть. "Ресурсов у нас на самом деле очень много, в частности, благодаря государственному фонду "Круг добра", потому что большое количество дорогостоящих лекарств, которые используются в лечении онкологических заболеваний у детей, поступают нам через фонд", — сказала она. Заведующий отделением детской трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Кирилл Киргизов отметил, что важна борьба с раком с точки зрения социального и "идеологического" аспектов. "Почему мы говорим об этом на пресс-конференции? Прежде всего это привлечение внимания к проблеме детского рака. Считается, что вылечить невозможно. <...> Наша задача в таких проектах — это чтобы понимание было перевернуто. Самая главная борьба — идеологическая, социальная, чтобы каждый действительно в ней принимал участие", — сказал Киргизов. Экспозиция размещена на Цветном бульваре в Москве и будет открыта по 2 мая.

https://ria.ru/20240322/rak-1934753244.html

https://ria.ru/20240202/onkologiya-1925107942.html

https://ria.ru/20240215/onkologiya-1927056637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, москва, ммпц, рак, онкология