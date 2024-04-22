https://ria.ru/20240422/vyplata-1941594973.html
Более 2000 жителей МО получают ежемесячную выплату по уходу за инвалидами
Более 2000 жителей МО получают ежемесячную выплату по уходу за инвалидами - РИА Новости, 22.04.2024
Более 2000 жителей МО получают ежемесячную выплату по уходу за инвалидами
Более 2 тысяч жителей Подмосковья получили 28 тысяч рублей на уход за инвалидами I и II группы, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T18:24
2024-04-22T18:24
2024-04-22T18:24
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социальные выплаты
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Более 2 тысяч жителей Подмосковья получили 28 тысяч рублей на уход за инвалидами I и II группы, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. "Лучшее, что мы можем сделать – это быть рядом. Мы поддерживаем наших жителей и ежемесячно выплачиваем на уход за инвалидами I и II группы 28 тысяч рублей. Такую поддержку уже получили более двух тысяч жителей", - сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве пояснили, что ежемесячную выплату могут оформить жители региона от 18 до 65 лет, которые ухаживают дома за инвалидом I и II группы, который признан нуждающимся в стационарном социальном обслуживании. Оформить ежемесячную выплату можно на региональном портале госуслуг.
https://ria.ru/20240411/vyplata-1939385792.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), людмила болатаева, социальные выплаты, инвалидность
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, Социальные выплаты, инвалидность