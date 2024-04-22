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Равна нулю. На Украине признали бесполезность танков Leopard - РИА Новости, 22.04.2024
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16:23 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/vsu-1941556522.html
Равна нулю. На Украине признали бесполезность танков Leopard
Равна нулю. На Украине признали бесполезность танков Leopard - РИА Новости, 22.04.2024
Равна нулю. На Украине признали бесполезность танков Leopard
Танки Leopard, находящиеся в распоряжении ВСУ, абсолютно бесполезны из-за превосходства в воздухе российской армии, сообщает El País со ссылкой на источник в... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T16:23
2024-04-22T16:23
в мире
украина
россия
сша
уильям бернс
александр сырский
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Танки Leopard, находящиеся в распоряжении ВСУ, абсолютно бесполезны из-за превосходства в воздухе российской армии, сообщает El País со ссылкой на источник в украинских спецслужбах."Польза от Leopard на линии фронта теперь равна нулю, они недолговечны", — поделился с изданием информатор с кодовым именем "Феникс".Ситуация для ВСУ в целом достаточно плачевная, отмечают авторы материала. Так, на каждую бронемашину пехоты, которой располагает украинская армия, у российской приходится десять, а на каждого украинского солдата — тридцать российских.Ранее директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией уже к концу текущего года. На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский признался, что для Украины ситуация на поле боя ухудшилась из-за активных действий России, которая, по его словам, начала проводить наступательные операции на фоне теплой и сухой погоды, добиваясь при этом тактических успехов.
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941539040.html
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в мире, украина, россия, сша, уильям бернс, александр сырский, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, Россия, США, Уильям Бернс, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Равна нулю. На Украине признали бесполезность танков Leopard

El Pais: в спецслужбе Украины заявили о бесполезности танков Leopard

© Фото : СОЛОВЬЁВ/TelegramПодбитый и брошенный немецкий Leopard 2A6
Подбитый и брошенный немецкий Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : СОЛОВЬЁВ/Telegram
Подбитый и брошенный немецкий Leopard 2A6 . Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Танки Leopard, находящиеся в распоряжении ВСУ, абсолютно бесполезны из-за превосходства в воздухе российской армии, сообщает El País со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.
"Польза от Leopard на линии фронта теперь равна нулю, они недолговечны", — поделился с изданием информатор с кодовым именем "Феникс".
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
ФРГ сорвала начало поставок Украине бронемашин MRAP, пишут СМИ
Вчера, 15:26
Ситуация для ВСУ в целом достаточно плачевная, отмечают авторы материала. Так, на каждую бронемашину пехоты, которой располагает украинская армия, у российской приходится десять, а на каждого украинского солдата — тридцать российских.
Ранее директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией уже к концу текущего года. На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский признался, что для Украины ситуация на поле боя ухудшилась из-за активных действий России, которая, по его словам, начала проводить наступательные операции на фоне теплой и сухой погоды, добиваясь при этом тактических успехов.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
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Вчера, 14:30
 
В миреУкраинаРоссияСШАУильям БернсАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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