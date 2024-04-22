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Равна нулю. На Украине признали бесполезность танков Leopard
Равна нулю. На Украине признали бесполезность танков Leopard - РИА Новости, 22.04.2024
Равна нулю. На Украине признали бесполезность танков Leopard
Танки Leopard, находящиеся в распоряжении ВСУ, абсолютно бесполезны из-за превосходства в воздухе российской армии, сообщает El País со ссылкой на источник в... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T16:23
2024-04-22T16:23
2024-04-22T16:23
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уильям бернс
александр сырский
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Танки Leopard, находящиеся в распоряжении ВСУ, абсолютно бесполезны из-за превосходства в воздухе российской армии, сообщает El País со ссылкой на источник в украинских спецслужбах."Польза от Leopard на линии фронта теперь равна нулю, они недолговечны", — поделился с изданием информатор с кодовым именем "Феникс".Ситуация для ВСУ в целом достаточно плачевная, отмечают авторы материала. Так, на каждую бронемашину пехоты, которой располагает украинская армия, у российской приходится десять, а на каждого украинского солдата — тридцать российских.Ранее директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией уже к концу текущего года. На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский признался, что для Украины ситуация на поле боя ухудшилась из-за активных действий России, которая, по его словам, начала проводить наступательные операции на фоне теплой и сухой погоды, добиваясь при этом тактических успехов.
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941539040.html
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в мире, украина, россия, сша, уильям бернс, александр сырский, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, Россия, США, Уильям Бернс, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Равна нулю. На Украине признали бесполезность танков Leopard
El Pais: в спецслужбе Украины заявили о бесполезности танков Leopard