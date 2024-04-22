https://ria.ru/20240422/vsu-1941425633.html
Украинский пленный рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в ВСУ
Украинский пленный рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в ВСУ - РИА Новости, 22.04.2024
Украинский пленный рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в ВСУ
Украинский военный, сдавшийся в плен под Работино, рассказал РИА Новости о недостаточной подготовке мобилизованных и финансовых трудностях в ВСУ. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T09:17
2024-04-22T09:17
2024-04-22T09:17
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работино
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости. Украинский военный, сдавшийся в плен под Работино, рассказал РИА Новости о недостаточной подготовке мобилизованных и финансовых трудностях в ВСУ. "Подготовки как таковой не было. Мы пробыли в Харькове два дня в подвале, там просидели. Нам дали одежду, дали экипировку, бронежилеты, потом сказали, что будем заниматься месяц. Потом через пару дней нам сказали, что мы едем на Запорожье. Отправили всех, собрали, дали оружие, и сказали, что там будут с вами заниматься, там будут с вами проводить подготовку. Ну хорошо, мы приехали в Запорожье, а оказалось, что мы приехали не в Запорожье, а в Орехов, на подвал дома. Там два раза были выезды на полигон, мы постреляли, раз выстрелил из РПГ и бросил две гранаты и все, вся подготовка", - сказал пленный. Кроме того, боевик описал финансовые затруднения, связанные с неполной выплат заработной платы. Он сообщил о случаях, когда некоторым бойцам ВСУ не приходили зарплаты вовсе, а другим не хватало даже на прожиточные расходы. "Деньги мы получали не в достаточном объеме. Одну зарплату я получил двадцать тысяч, а все остальное я даже не знаю. Я слышал, многие говорили, что некоторым даже не приходила зарплата. За месяц не пришла некоторым, с теми, с кем я был, тоже, мобилизованные, они говорили, что им ничего не пришло. Офицерский состав не делился информацией по поводу того, будут деньги или не будут. Я не знаю, пришли деньги или нет, у меня дома осталась жена и мама-пенсионер", - отметил пленный боевик ВСУ.
https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933091908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожье, работино, харьков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Работино, Харьков, Вооруженные силы Украины
Украинский пленный рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в ВСУ
Украинский пленный заявил о недостаточной подготовке и невыплате зарплат в ВСУ
МЕЛИТОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости. Украинский военный, сдавшийся в плен под Работино, рассказал РИА Новости о недостаточной подготовке мобилизованных и финансовых трудностях в ВСУ.
"Подготовки как таковой не было. Мы пробыли в Харькове
два дня в подвале, там просидели. Нам дали одежду, дали экипировку, бронежилеты, потом сказали, что будем заниматься месяц. Потом через пару дней нам сказали, что мы едем на Запорожье
. Отправили всех, собрали, дали оружие, и сказали, что там будут с вами заниматься, там будут с вами проводить подготовку. Ну хорошо, мы приехали в Запорожье, а оказалось, что мы приехали не в Запорожье, а в Орехов, на подвал дома. Там два раза были выезды на полигон, мы постреляли, раз выстрелил из РПГ и бросил две гранаты и все, вся подготовка", - сказал пленный.
Кроме того, боевик описал финансовые затруднения, связанные с неполной выплат заработной платы. Он сообщил о случаях, когда некоторым бойцам ВСУ не приходили зарплаты вовсе, а другим не хватало даже на прожиточные расходы.
"Деньги мы получали не в достаточном объеме. Одну зарплату я получил двадцать тысяч, а все остальное я даже не знаю. Я слышал, многие говорили, что некоторым даже не приходила зарплата. За месяц не пришла некоторым, с теми, с кем я был, тоже, мобилизованные, они говорили, что им ничего не пришло. Офицерский состав не делился информацией по поводу того, будут деньги или не будут. Я не знаю, пришли деньги или нет, у меня дома осталась жена и мама-пенсионер", - отметил пленный боевик ВСУ.