https://ria.ru/20240422/vsu-1941425633.html

Украинский пленный рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в ВСУ

Украинский пленный рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в ВСУ - РИА Новости, 22.04.2024

Украинский пленный рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в ВСУ

Украинский военный, сдавшийся в плен под Работино, рассказал РИА Новости о недостаточной подготовке мобилизованных и финансовых трудностях в ВСУ. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T09:17

2024-04-22T09:17

2024-04-22T09:17

специальная военная операция на украине

в мире

запорожье

работино

харьков

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости. Украинский военный, сдавшийся в плен под Работино, рассказал РИА Новости о недостаточной подготовке мобилизованных и финансовых трудностях в ВСУ. "Подготовки как таковой не было. Мы пробыли в Харькове два дня в подвале, там просидели. Нам дали одежду, дали экипировку, бронежилеты, потом сказали, что будем заниматься месяц. Потом через пару дней нам сказали, что мы едем на Запорожье. Отправили всех, собрали, дали оружие, и сказали, что там будут с вами заниматься, там будут с вами проводить подготовку. Ну хорошо, мы приехали в Запорожье, а оказалось, что мы приехали не в Запорожье, а в Орехов, на подвал дома. Там два раза были выезды на полигон, мы постреляли, раз выстрелил из РПГ и бросил две гранаты и все, вся подготовка", - сказал пленный. Кроме того, боевик описал финансовые затруднения, связанные с неполной выплат заработной платы. Он сообщил о случаях, когда некоторым бойцам ВСУ не приходили зарплаты вовсе, а другим не хватало даже на прожиточные расходы. "Деньги мы получали не в достаточном объеме. Одну зарплату я получил двадцать тысяч, а все остальное я даже не знаю. Я слышал, многие говорили, что некоторым даже не приходила зарплата. За месяц не пришла некоторым, с теми, с кем я был, тоже, мобилизованные, они говорили, что им ничего не пришло. Офицерский состав не делился информацией по поводу того, будут деньги или не будут. Я не знаю, пришли деньги или нет, у меня дома осталась жена и мама-пенсионер", - отметил пленный боевик ВСУ.

https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933091908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожье, работино, харьков, вооруженные силы украины