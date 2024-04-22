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На Украине сообщили о повреждении складов в Одесской области
На Украине сообщили о повреждении складов в Одесской области - РИА Новости, 22.04.2024
На Украине сообщили о повреждении складов в Одесской области
В Одесской области после взрывов получили повреждения складские помещения, сообщается в Telegram-канале оперативного командования ВСУ, отвечающего за Южное... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T07:31
2024-04-22T07:31
2024-04-22T10:28
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Одесской области после взрывов получили повреждения складские помещения, сообщается в Telegram-канале оперативного командования ВСУ, отвечающего за Южное направление. "Повреждены складские помещения и сельскохозяйственная техника", — говорится в публикации. Других подробностей не приводится.По информации местных СМИ, ночью в Одесской области гремели взрывы. Воздушную тревогу объявили в 00:49 мск.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, одесская область, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине сообщили о повреждении складов в Одесской области
ВСУ сообщили о повреждении складских помещений после взрывов в Одесской области