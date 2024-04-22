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На Украине сообщили о повреждении складов в Одесской области - РИА Новости, 22.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:31 22.04.2024 (обновлено: 10:28 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/vsu-1941417467.html
На Украине сообщили о повреждении складов в Одесской области
На Украине сообщили о повреждении складов в Одесской области - РИА Новости, 22.04.2024
На Украине сообщили о повреждении складов в Одесской области
В Одесской области после взрывов получили повреждения складские помещения, сообщается в Telegram-канале оперативного командования ВСУ, отвечающего за Южное... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T07:31
2024-04-22T10:28
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Одесской области после взрывов получили повреждения складские помещения, сообщается в Telegram-канале оперативного командования ВСУ, отвечающего за Южное направление. "Повреждены складские помещения и сельскохозяйственная техника", — говорится в публикации. Других подробностей не приводится.По информации местных СМИ, ночью в Одесской области гремели взрывы. Воздушную тревогу объявили в 00:49 мск.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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в мире, одесская область, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине сообщили о повреждении складов в Одесской области

ВСУ сообщили о повреждении складских помещений после взрывов в Одесской области

© Фото : Силы обороны юга УкраиныПоврежденные складские помещения в Одесской области
Поврежденные складские помещения в Одесской области - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : Силы обороны юга Украины
Поврежденные складские помещения в Одесской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Одесской области после взрывов получили повреждения складские помещения, сообщается в Telegram-канале оперативного командования ВСУ, отвечающего за Южное направление.
«
"Повреждены складские помещения и сельскохозяйственная техника", — говорится в публикации.
Других подробностей не приводится.
По информации местных СМИ, ночью в Одесской области гремели взрывы. Воздушную тревогу объявили в 00:49 мск.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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