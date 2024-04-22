https://ria.ru/20240422/vrach-1941452449.html
В Новосибирске испытали протез детской легочной артерии на минипигах
В Новосибирске испытали протез детской легочной артерии на минипигах - РИА Новости, 22.04.2024
В Новосибирске испытали протез детской легочной артерии на минипигах
Испытания отечественного самораскрывающегося клапан-содержащего протеза детской легочной артерии завершают специалисты национального медицинского... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T10:48
2024-04-22T10:48
2024-04-22T10:48
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НОВОСИБИРСК, 22 апр – РИА Новости. Испытания отечественного самораскрывающегося клапан-содержащего протеза детской легочной артерии завершают специалисты национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Е. Н. Мешалкина Минздрава РФ в Новосибирске, передаёт корреспондент РИА Новости. Разработка протеза для эндоваскулярного протезирования легочной артерии у детей ведётся в Центре Мешалкина в рамках проекта, выполняемого по заказу Минпромторга РФ к 2025 году для утверждения технологической независимости отечественной кардиохирургии. Первый этап эксперимента проходил на пластиковых 3D-моделях детских сердец с реальными анатомическими пороками. Участники второго этапа доклинического эксперимента – минипиги. Ученые провели уже несколько операций. Одна из пациенток с установленным протезом даже принесла потомство. "В настоящее время мы проводим эксперимент по имплантации транскатетерного клапана в позицию легочной артерии для того, чтобы в последующем мы могли применять данный клапан уже для людей. Это пациенты с врожденными пороками сердца, которые, как правило, ранее были оперированы и здесь целый ряд пороков сердца… В течение жизни пациентам нужна замена клапана", - рассказал журналистам руководитель проекта, сердечно-сосудистый хирург Илья Сойнов. Он пояснил, что биологическое покрытие протеза традиционно сформировано из тканей свиного перикарда - наружной оболочки сердца, однако метод его обработки соединениями, обеспечивающими длительную антикальциевую защиту - это уникальная разработка ученых центра. Проект также включает в себя разработку специального хирургического инструмента - системы доставки протеза к месту установки. "Это первая в России самораскрывающаяся конструкция для протезирования в данной позиции (в мире имеется единственный аналог корейского производства). Все имеющиеся сейчас российские траскатетерные протезы являются баллонорасширяемыми, то есть раскрываются внутри сосуда с помощью надувания баллона, на который надевается каркас. Наш стент наиболее тонкий и удобный для проведения по сосуду, поскольку баллона внутри не имеет вовсе: конструкция из нитинола – материала, обладающего "памятью формы" – раскрывается до нужного диаметра самостоятельно, как только согревается внутри человеческого тела", - сообщил Сойнов. В понедельник в Центре Мешалкина прошел завершающий эксперимент на животном, по итогам которого будет принято решение о безопасности и допустимости перехода к клиническим испытаниям. Изделие – более безопасное и дешевое, чем зарубежные аналоги, должны подготовить к запуску в производство в 2025 году.
https://ria.ru/20231005/spasenie-1900634447.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество, новосибирск
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Общество, Новосибирск
В Новосибирске испытали протез детской легочной артерии на минипигах
НМИЦ имени Мешалкина завершил испытания протеза детской легочной артерии
НОВОСИБИРСК, 22 апр – РИА Новости. Испытания отечественного самораскрывающегося клапан-содержащего протеза детской легочной артерии завершают специалисты национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Е. Н. Мешалкина Минздрава РФ в Новосибирске, передаёт корреспондент РИА Новости.
Разработка протеза для эндоваскулярного протезирования легочной артерии у детей ведётся в Центре Мешалкина в рамках проекта, выполняемого по заказу Минпромторга РФ к 2025 году для утверждения технологической независимости отечественной кардиохирургии. Первый этап эксперимента проходил на пластиковых 3D-моделях детских сердец с реальными анатомическими пороками. Участники второго этапа доклинического эксперимента – минипиги. Ученые провели уже несколько операций. Одна из пациенток с установленным протезом даже принесла потомство.
"В настоящее время мы проводим эксперимент по имплантации транскатетерного клапана в позицию легочной артерии для того, чтобы в последующем мы могли применять данный клапан уже для людей. Это пациенты с врожденными пороками сердца, которые, как правило, ранее были оперированы и здесь целый ряд пороков сердца… В течение жизни пациентам нужна замена клапана", - рассказал журналистам руководитель проекта, сердечно-сосудистый хирург Илья Сойнов.
Он пояснил, что биологическое покрытие протеза традиционно сформировано из тканей свиного перикарда - наружной оболочки сердца, однако метод его обработки соединениями, обеспечивающими длительную антикальциевую защиту - это уникальная разработка ученых центра. Проект также включает в себя разработку специального хирургического инструмента - системы доставки протеза к месту установки.
"Это первая в России самораскрывающаяся конструкция для протезирования в данной позиции (в мире имеется единственный аналог корейского производства). Все имеющиеся сейчас российские траскатетерные протезы являются баллонорасширяемыми, то есть раскрываются внутри сосуда с помощью надувания баллона, на который надевается каркас. Наш стент наиболее тонкий и удобный для проведения по сосуду, поскольку баллона внутри не имеет вовсе: конструкция из нитинола – материала, обладающего "памятью формы" – раскрывается до нужного диаметра самостоятельно, как только согревается внутри человеческого тела", - сообщил Сойнов.
В понедельник в Центре Мешалкина прошел завершающий эксперимент на животном, по итогам которого будет принято решение о безопасности и допустимости перехода к клиническим испытаниям. Изделие – более безопасное и дешевое, чем зарубежные аналоги, должны подготовить к запуску в производство в 2025 году.