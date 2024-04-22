https://ria.ru/20240422/vrach-1941452449.html

В Новосибирске испытали протез детской легочной артерии на минипигах

В Новосибирске испытали протез детской легочной артерии на минипигах - РИА Новости, 22.04.2024

В Новосибирске испытали протез детской легочной артерии на минипигах

Испытания отечественного самораскрывающегося клапан-содержащего протеза детской легочной артерии завершают специалисты национального медицинского... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T10:48

2024-04-22T10:48

2024-04-22T10:48

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 22 апр – РИА Новости. Испытания отечественного самораскрывающегося клапан-содержащего протеза детской легочной артерии завершают специалисты национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Е. Н. Мешалкина Минздрава РФ в Новосибирске, передаёт корреспондент РИА Новости. Разработка протеза для эндоваскулярного протезирования легочной артерии у детей ведётся в Центре Мешалкина в рамках проекта, выполняемого по заказу Минпромторга РФ к 2025 году для утверждения технологической независимости отечественной кардиохирургии. Первый этап эксперимента проходил на пластиковых 3D-моделях детских сердец с реальными анатомическими пороками. Участники второго этапа доклинического эксперимента – минипиги. Ученые провели уже несколько операций. Одна из пациенток с установленным протезом даже принесла потомство. "В настоящее время мы проводим эксперимент по имплантации транскатетерного клапана в позицию легочной артерии для того, чтобы в последующем мы могли применять данный клапан уже для людей. Это пациенты с врожденными пороками сердца, которые, как правило, ранее были оперированы и здесь целый ряд пороков сердца… В течение жизни пациентам нужна замена клапана", - рассказал журналистам руководитель проекта, сердечно-сосудистый хирург Илья Сойнов. Он пояснил, что биологическое покрытие протеза традиционно сформировано из тканей свиного перикарда - наружной оболочки сердца, однако метод его обработки соединениями, обеспечивающими длительную антикальциевую защиту - это уникальная разработка ученых центра. Проект также включает в себя разработку специального хирургического инструмента - системы доставки протеза к месту установки. "Это первая в России самораскрывающаяся конструкция для протезирования в данной позиции (в мире имеется единственный аналог корейского производства). Все имеющиеся сейчас российские траскатетерные протезы являются баллонорасширяемыми, то есть раскрываются внутри сосуда с помощью надувания баллона, на который надевается каркас. Наш стент наиболее тонкий и удобный для проведения по сосуду, поскольку баллона внутри не имеет вовсе: конструкция из нитинола – материала, обладающего "памятью формы" – раскрывается до нужного диаметра самостоятельно, как только согревается внутри человеческого тела", - сообщил Сойнов. В понедельник в Центре Мешалкина прошел завершающий эксперимент на животном, по итогам которого будет принято решение о безопасности и допустимости перехода к клиническим испытаниям. Изделие – более безопасное и дешевое, чем зарубежные аналоги, должны подготовить к запуску в производство в 2025 году.

https://ria.ru/20231005/spasenie-1900634447.html

https://ria.ru/20240312/perchatka-1932411858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество, новосибирск