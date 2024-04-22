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В Китае заявили, что не намерены ни с кем вступать в холодную войну
В Китае заявили, что не намерены ни с кем вступать в холодную войну - РИА Новости, 22.04.2024
В Китае заявили, что не намерены ни с кем вступать в холодную войну
Китай уважает мир, не намерен вступать в холодную или горячую войну с какой-либо страной, но его суверенитет нельзя нарушать, заявил в понедельник заместитель... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T05:48
2024-04-22T05:48
2024-04-22T12:16
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ЦИНДАО (Китай), 22 апр — РИА Новости. Китай уважает мир, не намерен вступать в холодную или горячую войну с какой-либо страной, но его суверенитет нельзя нарушать, заявил в понедельник заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся. "Китайский народ уважает мир и не намерен вступать в холодную или горячую войну с какой-либо страной, однако территориальный суверенитет Китая не может ущемляться, а его коренные интересы не могут оспариваться", — заявил Чжан Юся на церемонии открытия 19-го собрания Симпозиума военно-морских сил западной части Тихого океана. Девятнадцатое собрание Симпозиума военно-морских сил западной части Тихого океана проходит в городе Циндао китайской восточной провинции Шаньдун. Организатором выступает ВМС Народно-освободительной армии Китая, в мероприятии принимают участие более 180 представителей высокопоставленных делегаций из 29 стран, включая Австралию, Францию, Индию, Индонезию, Японию, США и Великобританию. Россию представляет главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев.
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в мире, китай, тихий океан, россия, чжан юся
В мире, Китай, Тихий океан, Россия, Чжан Юся
В Китае заявили, что не намерены ни с кем вступать в холодную войну
Чжан Юся: Китай не собирается воевать с другими странами