https://ria.ru/20240422/volnorez-1941472512.html

Российские модульную РЭБ пытаются скопировать, заявил разработчик

Российские модульную РЭБ пытаются скопировать, заявил разработчик - РИА Новости, 22.04.2024

Российские модульную РЭБ пытаются скопировать, заявил разработчик

Зарубежные страны сегодня пытаются скопировать российскую модульную систему радиоэлектронной борьбы "Волнорез", до её появления такой мобильной РЭБ в мире не... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T11:57

2024-04-22T11:57

2024-04-22T12:57

безопасность

технологии

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940737749_0:160:960:700_1920x0_80_0_0_cedd3f788393e64e0f2b734a640c0ad8.jpg

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Зарубежные страны сегодня пытаются скопировать российскую модульную систему радиоэлектронной борьбы "Волнорез", до её появления такой мобильной РЭБ в мире не существовало как класса, сообщил в интервью РИА Новости разработчик данной системы Станислав (полное имя не приводится из соображений безопасности). "Сегодня "Волнорез" активно пытаются скопировать и за рубежом. В плане возимых систем РЭБ мы были абсолютными первопроходцами и "законодателями мод". Когда "Волнорезы" только появились, про них написали западные СМИ, назвав их не много не мало "новым оружием (президента РФ) Путина", - сказал он. Собеседник агентства отметил, что в начале спецоперации у армии не было таких мобильных систем РЭБ, в то время как противник постоянно менял частоты, на которых работали его дроны. "Возможности оперативно "перепрошивать" большую станцию, записывая новые диапазоны для подавления беспилотников ВСУ, просто нет. Чтобы решить данную проблему, мы и разработали "Волнорез"… Не скажу, что это какая-то гениальная идея, просто мы поняли, что нам нужно максимально простой, модульный комплекс, сделанный "по-военному", - рассказал разработчик. Система РЭБ "Волнорез" впервые была представлена на военно-техническом форуме "Армия-2023". Она выполнена в форм-факторе малоразмерного (длина - 484 мм, вес – 13 килограмм) конуса, который магнитной "липучкой" устанавливается на любую военную (танки, БТР, катера и тд) и гражданскую технику. Ключевой особенностью данного комплекса является его модульность – в "Волнорез" прописываются те частоты, которые необходимы для подавления FPV-дронов противника на конкретном участке фронта в режиме реального времени. Операторы "Волнореза" устанавливают на свои машины новые "конусы", тем самым модифицируя свою систему РЭБ под конкретные актуальные угрозы. Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20240419/volnorez-1940936554.html

https://ria.ru/20240421/volnorez-1941294301.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, россия, вооруженные силы украины