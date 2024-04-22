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На Украине исчез предполагаемый координатор подрывов "Северных потоков" - РИА Новости, 22.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:36 22.04.2024 (обновлено: 15:55 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/voennyy-1941504983.html
На Украине исчез предполагаемый координатор подрывов "Северных потоков"
На Украине исчез предполагаемый координатор подрывов "Северных потоков" - РИА Новости, 22.04.2024
На Украине исчез предполагаемый координатор подрывов "Северных потоков"
Украинский полковник Роман Червинский, которого СМИ называли координатором подрыва "Северных потоков", исчез, адвокаты утверждают, что его похитили, сообщается... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T13:36
2024-04-22T15:55
специальная военная операция на украине
в мире
сша
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северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Украинский полковник Роман Червинский, которого СМИ называли координатором подрыва "Северных потоков", исчез, адвокаты утверждают, что его похитили, сообщается в Telegram-канале издания "Зеркало недели" со ссылкой на защитников.&quot;Адвокаты бывшего разведчика Романа Червинского заявили о его исчезновении. &lt;…&gt; Точное место нахождения Червинского пока неизвестно&quot;, — говорится в публикации.По словам адвоката Константина Глобы, 19 апреля истек срок содержания Червинского в СИЗО города Кропивницкого, но суд отказался рассматривать его дело и не назвал дату следующего заседания. После этого Червинского снова отвезли в изолятор, но там к нему не пустили ни жену, ни адвокатов. Где он сейчас находится, защитникам неизвестно. Кроме того, правоохранительные органы обращались в киевское СИЗО с запросом о размещении Червинского, но там отказались принять его без судебного решения о продлении меры пресечения.Диверсия на "Северных потоках"Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма.По версии американского журналиста Сеймура Херша, Белый дом приказал ЦРУ заложить взрывчатку под газопроводы и активировать ее только по требованию. Установили взрывные устройства американские водолазы при поддержке норвежских специалистов под прикрытием учений Baltops в июне 2022 года. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент Джо Байден после девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. После подрыва бумажные документы об операции уничтожили, утверждает журналист. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.По мнению журналистки Морган Ферт-Малки — участницы союза работников СМИ, созданного для расследования диверсии, Червинского выставили координатором подрыва "Северных потоков", чтобы замести следы.Провал ГУРВ июле 2022 года ФСБ заявила о срыве операции украинской военной разведки по угону российских боевых самолетов. По данным ведомства, Главное управление разведки Минобороны Украины при кураторстве спецслужб стран НАТО пыталось завербовать российских военных летчиков, чтобы те угнали самолеты на территорию Украины. За это им обещали деньги и гражданство одной из стран Евросоюза. Операция провалилась, а российская контрразведка в ходе оперативной игры получила данные, которые позволили вооруженным силам нанести удары по некоторым украинским военным объектам.
https://ria.ru/20240321/diversiya-1934690238.html
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в мире, сша, сеймур херш, валерий залужный, джо байден, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Сеймур Херш, Валерий Залужный, Джо Байден, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", Украина
На Украине исчез предполагаемый координатор подрывов "Северных потоков"

На Украине пропал предполагаемый координатор подрыва "Северных потоков"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Украинский полковник Роман Червинский, которого СМИ называли координатором подрыва "Северных потоков", исчез, адвокаты утверждают, что его похитили, сообщается в Telegram-канале издания "Зеркало недели" со ссылкой на защитников.
«

"Адвокаты бывшего разведчика Романа Червинского заявили о его исчезновении. <…> Точное место нахождения Червинского пока неизвестно", — говорится в публикации.

Газета Washington Post и издание Spiegel назвали Червинского координатором атаки на "Северные потоки". По информации СМИ, он играл в этих атаках центральную роль и получал приказы от украинских чиновников, которые докладывали тогдашнему главкому ВСУ Валерию Залужному.

В конце апреля прошлого года Червинского задержали на Украине по обвинению в госизмене и превышении служебных полномочий. Его обвиняют в провальной попытке организовать угон самолетов российских ВКС, что стало причиной ракетного удара по аэродрому Канатово в Кировоградской области летом 2022 года.

По словам адвоката Константина Глобы, 19 апреля истек срок содержания Червинского в СИЗО города Кропивницкого, но суд отказался рассматривать его дело и не назвал дату следующего заседания. После этого Червинского снова отвезли в изолятор, но там к нему не пустили ни жену, ни адвокатов. Где он сейчас находится, защитникам неизвестно. Кроме того, правоохранительные органы обращались в киевское СИЗО с запросом о размещении Червинского, но там отказались принять его без судебного решения о продлении меры пресечения.
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Диверсия на "Северных потоках"

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма.
По версии американского журналиста Сеймура Херша, Белый дом приказал ЦРУ заложить взрывчатку под газопроводы и активировать ее только по требованию. Установили взрывные устройства американские водолазы при поддержке норвежских специалистов под прикрытием учений Baltops в июне 2022 года. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент Джо Байден после девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. После подрыва бумажные документы об операции уничтожили, утверждает журналист. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
По мнению журналистки Морган Ферт-Малки — участницы союза работников СМИ, созданного для расследования диверсии, Червинского выставили координатором подрыва "Северных потоков", чтобы замести следы.
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8 января, 14:28

Провал ГУР

В июле 2022 года ФСБ заявила о срыве операции украинской военной разведки по угону российских боевых самолетов. По данным ведомства, Главное управление разведки Минобороны Украины при кураторстве спецслужб стран НАТО пыталось завербовать российских военных летчиков, чтобы те угнали самолеты на территорию Украины. За это им обещали деньги и гражданство одной из стран Евросоюза.
Операция провалилась, а российская контрразведка в ходе оперативной игры получила данные, которые позволили вооруженным силам нанести удары по некоторым украинским военным объектам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАСеймур ХершВалерий ЗалужныйДжо БайденСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"Украина
 
 
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