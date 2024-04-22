https://ria.ru/20240422/voennyy-1941504983.html

На Украине исчез предполагаемый координатор подрывов "Северных потоков"

На Украине исчез предполагаемый координатор подрывов "Северных потоков" - РИА Новости, 22.04.2024

На Украине исчез предполагаемый координатор подрывов "Северных потоков"

Украинский полковник Роман Червинский, которого СМИ называли координатором подрыва "Северных потоков", исчез, адвокаты утверждают, что его похитили, сообщается... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T13:36

2024-04-22T13:36

2024-04-22T15:55

специальная военная операция на украине

в мире

сша

сеймур херш

валерий залужный

джо байден

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Украинский полковник Роман Червинский, которого СМИ называли координатором подрыва "Северных потоков", исчез, адвокаты утверждают, что его похитили, сообщается в Telegram-канале издания "Зеркало недели" со ссылкой на защитников."Адвокаты бывшего разведчика Романа Червинского заявили о его исчезновении. <…> Точное место нахождения Червинского пока неизвестно", — говорится в публикации.По словам адвоката Константина Глобы, 19 апреля истек срок содержания Червинского в СИЗО города Кропивницкого, но суд отказался рассматривать его дело и не назвал дату следующего заседания. После этого Червинского снова отвезли в изолятор, но там к нему не пустили ни жену, ни адвокатов. Где он сейчас находится, защитникам неизвестно. Кроме того, правоохранительные органы обращались в киевское СИЗО с запросом о размещении Червинского, но там отказались принять его без судебного решения о продлении меры пресечения.Диверсия на "Северных потоках"Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма.По версии американского журналиста Сеймура Херша, Белый дом приказал ЦРУ заложить взрывчатку под газопроводы и активировать ее только по требованию. Установили взрывные устройства американские водолазы при поддержке норвежских специалистов под прикрытием учений Baltops в июне 2022 года. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент Джо Байден после девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. После подрыва бумажные документы об операции уничтожили, утверждает журналист. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.По мнению журналистки Морган Ферт-Малки — участницы союза работников СМИ, созданного для расследования диверсии, Червинского выставили координатором подрыва "Северных потоков", чтобы замести следы.Провал ГУРВ июле 2022 года ФСБ заявила о срыве операции украинской военной разведки по угону российских боевых самолетов. По данным ведомства, Главное управление разведки Минобороны Украины при кураторстве спецслужб стран НАТО пыталось завербовать российских военных летчиков, чтобы те угнали самолеты на территорию Украины. За это им обещали деньги и гражданство одной из стран Евросоюза. Операция провалилась, а российская контрразведка в ходе оперативной игры получила данные, которые позволили вооруженным силам нанести удары по некоторым украинским военным объектам.

https://ria.ru/20240321/diversiya-1934690238.html

https://ria.ru/20240108/polsha-1920152490.html

https://ria.ru/20240208/more-1926030741.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, сеймур херш, валерий залужный, джо байден, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", украина