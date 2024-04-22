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Воду из колонок и водопровода из реки Ишим признали непригодной для питья - РИА Новости, 22.04.2024
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11:48 22.04.2024 (обновлено: 12:20 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/voda-1941470540.html
Воду из колонок и водопровода из реки Ишим признали непригодной для питья
Воду из колонок и водопровода из реки Ишим признали непригодной для питья - РИА Новости, 22.04.2024
Воду из колонок и водопровода из реки Ишим признали непригодной для питья
Вода из колонок и водопроводная вода из реки Ишим в Казанском районе Тюменской области является непригодной для питья, сообщает региональное управление... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T11:48
2024-04-22T12:20
ишим (река)
тюменская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Вода из колонок и водопроводная вода из реки Ишим в Казанском районе Тюменской области является непригодной для питья, сообщает региональное управление Роспотребнадзора."По результатам лабораторных исследований воды из колонок, водоснабжение которых осуществляется из реки Ишим, установлено, что вода не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям", - приводятся в сообщении слова представителя управления Роспотребнадзора по Тюменской области в Бердюжском, Казанском, Сладковском районах.Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, к 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды в реке Ишим в районе одноименного города составляет 1064 сантиметра. В 06.00 мск воскресенья он достигал 1051 сантиметра, таким образом рост за сутки составил 13 сантиметров.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Власти сообщали, что пик паводка ожидается 23-25 апреля.По последним данным МЧС, в регионе эвакуированы более 3 тысяч человек, подтоплены 98 жилых домов, 444 дачных дома и 646 приусадебных участков.
https://ria.ru/20240422/ishim-1941440318.html
ишим (река)
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ишим (река), тюменская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), наводнения в россии — 2024, происшествия
Ишим (река), Тюменская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Наводнения в России — 2024, Происшествия
Воду из колонок и водопровода из реки Ишим признали непригодной для питья

Роспотребнадзор: вода из колонок из тюменской реки Ишим не подходит для питья

© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской областиРазлив реки Ишим в Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Вода из колонок и водопроводная вода из реки Ишим в Казанском районе Тюменской области является непригодной для питья, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
"По результатам лабораторных исследований воды из колонок, водоснабжение которых осуществляется из реки Ишим, установлено, что вода не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям", - приводятся в сообщении слова представителя управления Роспотребнадзора по Тюменской области в Бердюжском, Казанском, Сладковском районах.
Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, к 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды в реке Ишим в районе одноименного города составляет 1064 сантиметра. В 06.00 мск воскресенья он достигал 1051 сантиметра, таким образом рост за сутки составил 13 сантиметров.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Власти сообщали, что пик паводка ожидается 23-25 апреля.
По последним данным МЧС, в регионе эвакуированы более 3 тысяч человек, подтоплены 98 жилых домов, 444 дачных дома и 646 приусадебных участков.
Местные жители в городе Ишим Тюменской области, подтопленном в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
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Ишим (река)Тюменская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Наводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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