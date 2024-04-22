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Военных, застреливших полицейского в Виннице, обвинили в дезертирстве - РИА Новости, 22.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:24 22.04.2024 (обновлено: 11:27 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/vinnitsa-1941462928.html
Военных, застреливших полицейского в Виннице, обвинили в дезертирстве
Военных, застреливших полицейского в Виннице, обвинили в дезертирстве - РИА Новости, 22.04.2024
Военных, застреливших полицейского в Виннице, обвинили в дезертирстве
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило в Telegram-канале, что предъявило обвинение в дезертирстве военнослужащим ВСУ, застрелившим... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T11:24
2024-04-22T11:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
винницкая область
одесская область
вооруженные силы украины
винница
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило в Telegram-канале, что предъявило обвинение в дезертирстве военнослужащим ВСУ, застрелившим полицейского во время досмотра в Виннице. В субботу украинские СМИ сообщили, что группа мужчин в военной форме застрелила полицейского на блокпосту в Винницкой области Украины, после чего их автомобиль был замечен по дороге в Одесскую область. Украинское агентство УНИАН сообщило, что полиция начала операцию по перехвату. Впоследствии командование сухопутных войск Украины признало, что злоумышленники являются военнослужащими одной из частей ВСУ. В воскресенье СМИ и полиция Украины сообщили о задержании злоумышленников. Ими оказались отец и сын. "Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в дезертирстве военнослужащим, причастным к расстрелу полицейских в Винницкой области. Также проверяется информация по похищению подозреваемыми взрывчатки и оружия из подразделения их воинской части", - говорится в сообщении бюро. По данным следствия, военнослужащие 19 апреля самовольно покинули воинскую часть в Одесской области. Они украли табельный пистолет, который был закреплен за одним из них. Затем ночью открыли огонь по полицейскому и скрылись с места преступления. Дело в отношении задержанных открыто по статье "убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа".
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Винницкая область, Одесская область, Вооруженные силы Украины, Винница
Военных, застреливших полицейского в Виннице, обвинили в дезертирстве

ГБР Украины обвинило застреливших полицейского в Виннице военных в дезертирстве

© Фото : Національна поліція України Задержание украинских военных, застреливших полицейского в Виннице
Задержание украинских военных, застреливших полицейского в Виннице - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : Національна поліція України
Задержание украинских военных, застреливших полицейского в Виннице
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило в Telegram-канале, что предъявило обвинение в дезертирстве военнослужащим ВСУ, застрелившим полицейского во время досмотра в Виннице.
В субботу украинские СМИ сообщили, что группа мужчин в военной форме застрелила полицейского на блокпосту в Винницкой области Украины, после чего их автомобиль был замечен по дороге в Одесскую область. Украинское агентство УНИАН сообщило, что полиция начала операцию по перехвату. Впоследствии командование сухопутных войск Украины признало, что злоумышленники являются военнослужащими одной из частей ВСУ. В воскресенье СМИ и полиция Украины сообщили о задержании злоумышленников. Ими оказались отец и сын.
«
"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в дезертирстве военнослужащим, причастным к расстрелу полицейских в Винницкой области. Также проверяется информация по похищению подозреваемыми взрывчатки и оружия из подразделения их воинской части", - говорится в сообщении бюро.
По данным следствия, военнослужащие 19 апреля самовольно покинули воинскую часть в Одесской области. Они украли табельный пистолет, который был закреплен за одним из них. Затем ночью открыли огонь по полицейскому и скрылись с места преступления. Дело в отношении задержанных открыто по статье "убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа".
Задержание украинских военных, застреливших полицейского в Виннице - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВинницкая областьОдесская областьВооруженные силы УкраиныВинница
 
 
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