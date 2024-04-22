https://ria.ru/20240422/vinnitsa-1941462928.html

Военных, застреливших полицейского в Виннице, обвинили в дезертирстве

Военных, застреливших полицейского в Виннице, обвинили в дезертирстве - РИА Новости, 22.04.2024

Военных, застреливших полицейского в Виннице, обвинили в дезертирстве

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило в Telegram-канале, что предъявило обвинение в дезертирстве военнослужащим ВСУ, застрелившим... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T11:24

2024-04-22T11:24

2024-04-22T11:27

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило в Telegram-канале, что предъявило обвинение в дезертирстве военнослужащим ВСУ, застрелившим полицейского во время досмотра в Виннице. В субботу украинские СМИ сообщили, что группа мужчин в военной форме застрелила полицейского на блокпосту в Винницкой области Украины, после чего их автомобиль был замечен по дороге в Одесскую область. Украинское агентство УНИАН сообщило, что полиция начала операцию по перехвату. Впоследствии командование сухопутных войск Украины признало, что злоумышленники являются военнослужащими одной из частей ВСУ. В воскресенье СМИ и полиция Украины сообщили о задержании злоумышленников. Ими оказались отец и сын. "Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в дезертирстве военнослужащим, причастным к расстрелу полицейских в Винницкой области. Также проверяется информация по похищению подозреваемыми взрывчатки и оружия из подразделения их воинской части", - говорится в сообщении бюро. По данным следствия, военнослужащие 19 апреля самовольно покинули воинскую часть в Одесской области. Они украли табельный пистолет, который был закреплен за одним из них. Затем ночью открыли огонь по полицейскому и скрылись с места преступления. Дело в отношении задержанных открыто по статье "убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа".

https://ria.ru/20240421/ubiystvo-1941376070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, винницкая область, одесская область, вооруженные силы украины, винница