Военных, застреливших полицейского в Виннице, обвинили в дезертирстве
ГБР Украины обвинило застреливших полицейского в Виннице военных в дезертирстве
© Фото : Національна поліція України Задержание украинских военных, застреливших полицейского в Виннице
© Фото : Національна поліція України
Задержание украинских военных, застреливших полицейского в Виннице
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило в Telegram-канале, что предъявило обвинение в дезертирстве военнослужащим ВСУ, застрелившим полицейского во время досмотра в Виннице.
В субботу украинские СМИ сообщили, что группа мужчин в военной форме застрелила полицейского на блокпосту в Винницкой области Украины, после чего их автомобиль был замечен по дороге в Одесскую область. Украинское агентство УНИАН сообщило, что полиция начала операцию по перехвату. Впоследствии командование сухопутных войск Украины признало, что злоумышленники являются военнослужащими одной из частей ВСУ. В воскресенье СМИ и полиция Украины сообщили о задержании злоумышленников. Ими оказались отец и сын.
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"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в дезертирстве военнослужащим, причастным к расстрелу полицейских в Винницкой области. Также проверяется информация по похищению подозреваемыми взрывчатки и оружия из подразделения их воинской части", - говорится в сообщении бюро.
По данным следствия, военнослужащие 19 апреля самовольно покинули воинскую часть в Одесской области. Они украли табельный пистолет, который был закреплен за одним из них. Затем ночью открыли огонь по полицейскому и скрылись с места преступления. Дело в отношении задержанных открыто по статье "убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа".