https://ria.ru/20240422/vilfand-1941513641.html
В Гидрометцентре рассказали о погоде на этой неделе
В Гидрометцентре рассказали о погоде на этой неделе - РИА Новости, 22.04.2024
В Гидрометцентре рассказали о погоде на этой неделе
Очередной южный циклон затронет только новые регионы России, в центре европейской части страны похолодает на 5 градусов во вторник, но в целом на этой неделе... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T14:08
2024-04-22T14:08
2024-04-22T14:15
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Очередной южный циклон затронет только новые регионы России, в центре европейской части страны похолодает на 5 градусов во вторник, но в целом на этой неделе погода будет на 3-4 градуса выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Прогнозируется очередной выход южного циклона, но по отношению к Москве он будет в более щадящем выражении, пройдет западнее Москвы, фактически по западной границе нашей страны. Это означает, что его влияние будет, конечно, существенно сглаженным", - сказал Вильфанд. По его словам, циклон затронет только ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области, где прогнозируются сильный дождь, гроза и ветер до 18 метров в секунду. Синоптик сообщил, что циклон начнет выходить во вторник, температура за сутки в Москве понизится на 5 градусов - до 12-14 градусов днем, существенных осадков и порывов ветра при этом не ожидается. В ночь на 24 апреля прогнозируется 1-3 градуса, в Подмосковье столбик термометра может опуститься до минус 1. "И все, в последующем начнется уже повышение температуры. Циклон уйдет на север, минуя нашу страну, на север Балтики. Дальше совершенно комфортная погода", - заявил Вильфанд. Он уточнил, что в среду днем ожидается 14-16 градусов, в четверг – 15-20. Очень теплой будет пятница: ночью 10-12 градусов, днем 16-21, но также прогнозируется дождь. "Хорошая предмайская неделя. В среднем температура существенно выше нормы, примерно на 3-4 градуса", - добавил метеоролог.
https://ria.ru/20240413/pogoda-1939734379.html
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общество, москва, россия, луганская народная республика, роман вильфанд, гидрометцентр, экология в россии
Общество, Москва, Россия, Луганская Народная Республика, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Экология в России
В Гидрометцентре рассказали о погоде на этой неделе
Вильфанд: на этой неделе погода будет на 3-4 градуса выше нормы
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Очередной южный циклон затронет только новые регионы России, в центре европейской части страны похолодает на 5 градусов во вторник, но в целом на этой неделе погода будет на 3-4 градуса выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«
"Прогнозируется очередной выход южного циклона, но по отношению к Москве он будет в более щадящем выражении, пройдет западнее Москвы, фактически по западной границе нашей страны. Это означает, что его влияние будет, конечно, существенно сглаженным", - сказал Вильфанд.
По его словам, циклон затронет только ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области, где прогнозируются сильный дождь, гроза и ветер до 18 метров в секунду.
Синоптик сообщил, что циклон начнет выходить во вторник, температура за сутки в Москве понизится на 5 градусов - до 12-14 градусов днем, существенных осадков и порывов ветра при этом не ожидается. В ночь на 24 апреля прогнозируется 1-3 градуса, в Подмосковье столбик термометра может опуститься до минус 1.
"И все, в последующем начнется уже повышение температуры. Циклон уйдет на север, минуя нашу страну, на север Балтики. Дальше совершенно комфортная погода", - заявил Вильфанд.
Он уточнил, что в среду днем ожидается 14-16 градусов, в четверг – 15-20. Очень теплой будет пятница: ночью 10-12 градусов, днем 16-21, но также прогнозируется дождь.
"Хорошая предмайская неделя. В среднем температура существенно выше нормы, примерно на 3-4 градуса", - добавил метеоролог.