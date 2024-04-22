https://ria.ru/20240422/vilfand-1941513641.html

В Гидрометцентре рассказали о погоде на этой неделе

В Гидрометцентре рассказали о погоде на этой неделе - РИА Новости, 22.04.2024

В Гидрометцентре рассказали о погоде на этой неделе

Очередной южный циклон затронет только новые регионы России, в центре европейской части страны похолодает на 5 градусов во вторник, но в целом на этой неделе... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T14:08

2024-04-22T14:08

2024-04-22T14:15

общество

москва

россия

луганская народная республика

роман вильфанд

гидрометцентр

экология в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574581146_0:45:3118:1799_1920x0_80_0_0_5fbb78c8db580b9cbcbfa94b3a22b0a9.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Очередной южный циклон затронет только новые регионы России, в центре европейской части страны похолодает на 5 градусов во вторник, но в целом на этой неделе погода будет на 3-4 градуса выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Прогнозируется очередной выход южного циклона, но по отношению к Москве он будет в более щадящем выражении, пройдет западнее Москвы, фактически по западной границе нашей страны. Это означает, что его влияние будет, конечно, существенно сглаженным", - сказал Вильфанд. По его словам, циклон затронет только ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области, где прогнозируются сильный дождь, гроза и ветер до 18 метров в секунду. Синоптик сообщил, что циклон начнет выходить во вторник, температура за сутки в Москве понизится на 5 градусов - до 12-14 градусов днем, существенных осадков и порывов ветра при этом не ожидается. В ночь на 24 апреля прогнозируется 1-3 градуса, в Подмосковье столбик термометра может опуститься до минус 1. "И все, в последующем начнется уже повышение температуры. Циклон уйдет на север, минуя нашу страну, на север Балтики. Дальше совершенно комфортная погода", - заявил Вильфанд. Он уточнил, что в среду днем ожидается 14-16 градусов, в четверг – 15-20. Очень теплой будет пятница: ночью 10-12 градусов, днем 16-21, но также прогнозируется дождь. "Хорошая предмайская неделя. В среднем температура существенно выше нормы, примерно на 3-4 градуса", - добавил метеоролог.

https://ria.ru/20240413/pogoda-1939734379.html

https://ria.ru/20240419/more-1941091497.html

москва

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, россия, луганская народная республика, роман вильфанд, гидрометцентр, экология в россии