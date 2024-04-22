https://ria.ru/20240422/vdova-1941404117.html
В Орске вдова участника СВО пожаловалась на невыплату компенсации за ЧС
В Орске вдова участника СВО пожаловалась на невыплату компенсации за ЧС - РИА Новости, 22.04.2024
В Орске вдова участника СВО пожаловалась на невыплату компенсации за ЧС
Прокуратура Оренбургской области организовала проверку после сообщений о вдове участника спецоперации, которая заявила об отсутствии водоснабжения и невыплате... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T00:50
2024-04-22T00:50
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УФА, 22 апр - РИА Новости. Прокуратура Оренбургской области организовала проверку после сообщений о вдове участника спецоперации, которая заявила об отсутствии водоснабжения и невыплате компенсации после затопления, сообщает надзорный орган. "Накануне в социальных сетях опубликовано видео, на котором вдова участника СВО заявляет об отсутствии водоснабжения и невыплате компенсации в связи с ЧС", - говорится в сообщении. По поручению руководителя регионального надзорного ведомства организована проверка соблюдения прав женщины, по результатам которой будет дана оценка полноты и своевременности действий уполномоченных органов, добавили в прокуратуре области. В соцсетях публикуют видео встречи мэра Орска Василия Козупицы с жителями затопленных территорий. На кадрах женщина жалуется на бездействие властей, сообщает, что она вдова участника спецоперации. В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В области действует режим ЧС федерального уровня. По последним данным областных властей, в Орске остаются подтопленными 786 домов с приусадебными участками. Эвакуировано 2557 человек, в том числе 801 ребенок.
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происшествия, жкх, орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Происшествия, ЖКХ, Орск, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
В Орске вдова участника СВО пожаловалась на невыплату компенсации за ЧС
Вдова участника СВО в Орске заявила о невыплате компенсации после затопления
УФА, 22 апр - РИА Новости. Прокуратура Оренбургской области организовала проверку после сообщений о вдове участника спецоперации, которая заявила об отсутствии водоснабжения и невыплате компенсации после затопления, сообщает надзорный орган.
"Накануне в социальных сетях опубликовано видео, на котором вдова участника СВО заявляет об отсутствии водоснабжения и невыплате компенсации в связи с ЧС", - говорится в сообщении
.
По поручению руководителя регионального надзорного ведомства организована проверка соблюдения прав женщины, по результатам которой будет дана оценка полноты и своевременности действий уполномоченных органов, добавили в прокуратуре области.
В соцсетях публикуют видео встречи мэра Орска Василия Козупицы с жителями затопленных территорий. На кадрах женщина жалуется на бездействие властей, сообщает, что она вдова участника спецоперации.
В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В области действует режим ЧС федерального уровня.
По последним данным областных властей, в Орске остаются подтопленными 786 домов с приусадебными участками. Эвакуировано 2557 человек, в том числе 801 ребенок.