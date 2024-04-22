https://ria.ru/20240422/vdova-1941404117.html

В Орске вдова участника СВО пожаловалась на невыплату компенсации за ЧС

В Орске вдова участника СВО пожаловалась на невыплату компенсации за ЧС - РИА Новости, 22.04.2024

В Орске вдова участника СВО пожаловалась на невыплату компенсации за ЧС

Прокуратура Оренбургской области организовала проверку после сообщений о вдове участника спецоперации, которая заявила об отсутствии водоснабжения и невыплате... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T00:50

2024-04-22T00:50

2024-04-22T01:01

происшествия

жкх

орск

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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УФА, 22 апр - РИА Новости. Прокуратура Оренбургской области организовала проверку после сообщений о вдове участника спецоперации, которая заявила об отсутствии водоснабжения и невыплате компенсации после затопления, сообщает надзорный орган. "Накануне в социальных сетях опубликовано видео, на котором вдова участника СВО заявляет об отсутствии водоснабжения и невыплате компенсации в связи с ЧС", - говорится в сообщении. По поручению руководителя регионального надзорного ведомства организована проверка соблюдения прав женщины, по результатам которой будет дана оценка полноты и своевременности действий уполномоченных органов, добавили в прокуратуре области. В соцсетях публикуют видео встречи мэра Орска Василия Козупицы с жителями затопленных территорий. На кадрах женщина жалуется на бездействие властей, сообщает, что она вдова участника спецоперации. В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В области действует режим ЧС федерального уровня. По последним данным областных властей, в Орске остаются подтопленными 786 домов с приусадебными участками. Эвакуировано 2557 человек, в том числе 801 ребенок.

https://ria.ru/20240418/damba-1940898568.html

https://ria.ru/20240418/frolova-1940697184.html

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происшествия, жкх, орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024