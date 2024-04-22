Участники "Валдая" провели отдельную сессию по будущему цивилизации
Участники дискуссионного клуба "Валдай" провели отдельную сессию
© Фото : Международный дискуссионный клуб "Валдай"/ВКонтактеУчастники дискуссионного клуба "Валдай" в рамках международного Кантовского конгресса провели отдельную сессию
Участники дискуссионного клуба "Валдай" в рамках международного Кантовского конгресса провели отдельную сессию
КАЛИНИНГРАД, 22 апр — РИА Новости. Участники дискуссионного клуба "Валдай" в рамках международного Кантовского конгресса провели отдельную сессию, которую посвятили будущему цивилизации, России и мира, передает корреспондент РИА Новости.
Название собственной сессии - "Разум и прогресс? История цивилизаций, повёрнутая в будущее".
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Участников сессии поприветствовали заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко совместно с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.
"У нас на глазах Европа отменяет собственное духовное и культурное наследие, подвергает сомнению неприкосновенные аксиомы… На первый план выходят политические и идеологические спекуляции, невероятные "открытия", способные поставить под угрозу традиционные представления о мире и его законах. Вызовы, с которыми мы столкнулись, требуют новых правил", - сказал Чернышенко.
Вице-премьер добавил, что, сопоставляя аспекты, которые отражены в указе президента о традиционных ценностях, с теми, о которых говорил Кант, сложно увидеть противоречия. Важная роль в их сохранении и защите от спекуляций отведена просветительским организациям.
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По мнению Антона Алиханова, Валдайские дискуссии показывают большую востребованность свободного и непредвзятого обсуждения важных мировых процессов. Такой подход отражен и в философии Иммануила Канта.
"Мы собрались вместе в день, когда три сотни лет назад — 22 апреля 1724 года — на этой земле, в городе Кенигсберге, ныне Калининграде, родился Иммануил Кант. Этот человек имел смелость размышлять самостоятельно, выходя за рамки навязанных обществом шаблонов и ограничений. Именно это делает его наследие современным, его философию — актуальной", — подчеркнул Алиханов.
По мнению экспертов клуба "Валдай", в период "осыпания" мирового порядка диалог между экспертами из разных стран и научных сфер там, где есть заинтересованность в объективном и беспристрастном анализе, продолжается. И никакой речи об изоляции России не идет.
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"Никто никогда не запретит — то, как идет этот конгресс, и то как он начался и продолжается — те, кто хочет изолировать, пусть изолируют. Но, изолируешь кого-то — изолируешься сам. Для меня сюрпризом стало то, насколько это качественно организовано и насколько интересно... Оно показывает, что изоляция невозможна", - сказал журналистам директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Фёдор Лукьянов.
В 2024 году мир отмечает 300-летие со дня рождения выдающегося мыслителя Иммануила Канта. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Канта.
Ключевое событие - Международный Кантовский конгресс, который проходит с 22 по 25 апреля на площадке Балтийского федерального университета. Принять участие в научном событии выразили желание более 600 ведущих ученых из России, Германии, США, Италии, Белоруссии, Бразилии, Аргентины, Китая, Румынии, Дании и других стран.
В программе заявлено более 300 докладов, 17 секций, 2 круглых стола, сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" и диалоговой площадки "Балтийская платформа".