https://ria.ru/20240422/valday-1941622237.html

Участники "Валдая" провели отдельную сессию по будущему цивилизации

Участники "Валдая" провели отдельную сессию по будущему цивилизации - РИА Новости, 22.04.2024

Участники "Валдая" провели отдельную сессию по будущему цивилизации

Участники дискуссионного клуба "Валдай" в рамках международного Кантовского конгресса провели отдельную сессию, которую посвятили будущему цивилизации, России и РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T20:14

2024-04-22T20:14

2024-04-22T20:17

россия

калининградская область

европа

иммануил кант

антон алиханов

дмитрий чернышенко

балтийский федеральный университет

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КАЛИНИНГРАД, 22 апр — РИА Новости. Участники дискуссионного клуба "Валдай" в рамках международного Кантовского конгресса провели отдельную сессию, которую посвятили будущему цивилизации, России и мира, передает корреспондент РИА Новости. Название собственной сессии - "Разум и прогресс? История цивилизаций, повёрнутая в будущее". Участников сессии поприветствовали заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко совместно с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. "У нас на глазах Европа отменяет собственное духовное и культурное наследие, подвергает сомнению неприкосновенные аксиомы… На первый план выходят политические и идеологические спекуляции, невероятные "открытия", способные поставить под угрозу традиционные представления о мире и его законах. Вызовы, с которыми мы столкнулись, требуют новых правил", - сказал Чернышенко. Вице-премьер добавил, что, сопоставляя аспекты, которые отражены в указе президента о традиционных ценностях, с теми, о которых говорил Кант, сложно увидеть противоречия. Важная роль в их сохранении и защите от спекуляций отведена просветительским организациям. По мнению Антона Алиханова, Валдайские дискуссии показывают большую востребованность свободного и непредвзятого обсуждения важных мировых процессов. Такой подход отражен и в философии Иммануила Канта. "Мы собрались вместе в день, когда три сотни лет назад — 22 апреля 1724 года — на этой земле, в городе Кенигсберге, ныне Калининграде, родился Иммануил Кант. Этот человек имел смелость размышлять самостоятельно, выходя за рамки навязанных обществом шаблонов и ограничений. Именно это делает его наследие современным, его философию — актуальной", — подчеркнул Алиханов. По мнению экспертов клуба "Валдай", в период "осыпания" мирового порядка диалог между экспертами из разных стран и научных сфер там, где есть заинтересованность в объективном и беспристрастном анализе, продолжается. И никакой речи об изоляции России не идет. "Никто никогда не запретит — то, как идет этот конгресс, и то как он начался и продолжается — те, кто хочет изолировать, пусть изолируют. Но, изолируешь кого-то — изолируешься сам. Для меня сюрпризом стало то, насколько это качественно организовано и насколько интересно... Оно показывает, что изоляция невозможна", - сказал журналистам директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Фёдор Лукьянов. В 2024 году мир отмечает 300-летие со дня рождения выдающегося мыслителя Иммануила Канта. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Канта. Ключевое событие - Международный Кантовский конгресс, который проходит с 22 по 25 апреля на площадке Балтийского федерального университета. Принять участие в научном событии выразили желание более 600 ведущих ученых из России, Германии, США, Италии, Белоруссии, Бразилии, Аргентины, Китая, Румынии, Дании и других стран. В программе заявлено более 300 докладов, 17 секций, 2 круглых стола, сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" и диалоговой площадки "Балтийская платформа".

https://ria.ru/20231005/valday-1900750200.html

https://ria.ru/20231005/printsipy-1900745470.html

https://ria.ru/20240216/filosofskiy-1927852175.html

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калининградская область

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россия, калининградская область, европа, иммануил кант, антон алиханов, дмитрий чернышенко, балтийский федеральный университет