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Участники "Валдая" провели отдельную сессию по будущему цивилизации - РИА Новости, 22.04.2024
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20:14 22.04.2024 (обновлено: 20:17 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/valday-1941622237.html
Участники "Валдая" провели отдельную сессию по будущему цивилизации
Участники "Валдая" провели отдельную сессию по будущему цивилизации - РИА Новости, 22.04.2024
Участники "Валдая" провели отдельную сессию по будущему цивилизации
Участники дискуссионного клуба "Валдай" в рамках международного Кантовского конгресса провели отдельную сессию, которую посвятили будущему цивилизации, России и РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T20:14
2024-04-22T20:17
россия
калининградская область
европа
иммануил кант
антон алиханов
дмитрий чернышенко
балтийский федеральный университет
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КАЛИНИНГРАД, 22 апр — РИА Новости. Участники дискуссионного клуба "Валдай" в рамках международного Кантовского конгресса провели отдельную сессию, которую посвятили будущему цивилизации, России и мира, передает корреспондент РИА Новости. Название собственной сессии - "Разум и прогресс? История цивилизаций, повёрнутая в будущее". Участников сессии поприветствовали заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко совместно с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. "У нас на глазах Европа отменяет собственное духовное и культурное наследие, подвергает сомнению неприкосновенные аксиомы… На первый план выходят политические и идеологические спекуляции, невероятные "открытия", способные поставить под угрозу традиционные представления о мире и его законах. Вызовы, с которыми мы столкнулись, требуют новых правил", - сказал Чернышенко. Вице-премьер добавил, что, сопоставляя аспекты, которые отражены в указе президента о традиционных ценностях, с теми, о которых говорил Кант, сложно увидеть противоречия. Важная роль в их сохранении и защите от спекуляций отведена просветительским организациям. По мнению Антона Алиханова, Валдайские дискуссии показывают большую востребованность свободного и непредвзятого обсуждения важных мировых процессов. Такой подход отражен и в философии Иммануила Канта. "Мы собрались вместе в день, когда три сотни лет назад — 22 апреля 1724 года — на этой земле, в городе Кенигсберге, ныне Калининграде, родился Иммануил Кант. Этот человек имел смелость размышлять самостоятельно, выходя за рамки навязанных обществом шаблонов и ограничений. Именно это делает его наследие современным, его философию — актуальной", — подчеркнул Алиханов. По мнению экспертов клуба "Валдай", в период "осыпания" мирового порядка диалог между экспертами из разных стран и научных сфер там, где есть заинтересованность в объективном и беспристрастном анализе, продолжается. И никакой речи об изоляции России не идет. "Никто никогда не запретит — то, как идет этот конгресс, и то как он начался и продолжается — те, кто хочет изолировать, пусть изолируют. Но, изолируешь кого-то — изолируешься сам. Для меня сюрпризом стало то, насколько это качественно организовано и насколько интересно... Оно показывает, что изоляция невозможна", - сказал журналистам директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Фёдор Лукьянов. В 2024 году мир отмечает 300-летие со дня рождения выдающегося мыслителя Иммануила Канта. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Канта. Ключевое событие - Международный Кантовский конгресс, который проходит с 22 по 25 апреля на площадке Балтийского федерального университета. Принять участие в научном событии выразили желание более 600 ведущих ученых из России, Германии, США, Италии, Белоруссии, Бразилии, Аргентины, Китая, Румынии, Дании и других стран. В программе заявлено более 300 докладов, 17 секций, 2 круглых стола, сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" и диалоговой площадки "Балтийская платформа".
https://ria.ru/20231005/valday-1900750200.html
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калининградская область
европа
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россия, калининградская область, европа, иммануил кант, антон алиханов, дмитрий чернышенко, балтийский федеральный университет
Россия, Калининградская область, Европа, Иммануил Кант, Антон Алиханов, Дмитрий Чернышенко, Балтийский федеральный университет
Участники "Валдая" провели отдельную сессию по будущему цивилизации

Участники дискуссионного клуба "Валдай" провели отдельную сессию

© Фото : Международный дискуссионный клуб "Валдай"/ВКонтактеУчастники дискуссионного клуба "Валдай" в рамках международного Кантовского конгресса провели отдельную сессию
Участники дискуссионного клуба Валдай в рамках международного Кантовского конгресса провели отдельную сессию - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : Международный дискуссионный клуб "Валдай"/ВКонтакте
Участники дискуссионного клуба "Валдай" в рамках международного Кантовского конгресса провели отдельную сессию
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КАЛИНИНГРАД, 22 апр — РИА Новости. Участники дискуссионного клуба "Валдай" в рамках международного Кантовского конгресса провели отдельную сессию, которую посвятили будущему цивилизации, России и мира, передает корреспондент РИА Новости.
Название собственной сессии - "Разум и прогресс? История цивилизаций, повёрнутая в будущее".
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Участников сессии поприветствовали заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко совместно с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.
"У нас на глазах Европа отменяет собственное духовное и культурное наследие, подвергает сомнению неприкосновенные аксиомы… На первый план выходят политические и идеологические спекуляции, невероятные "открытия", способные поставить под угрозу традиционные представления о мире и его законах. Вызовы, с которыми мы столкнулись, требуют новых правил", - сказал Чернышенко.
Вице-премьер добавил, что, сопоставляя аспекты, которые отражены в указе президента о традиционных ценностях, с теми, о которых говорил Кант, сложно увидеть противоречия. Важная роль в их сохранении и защите от спекуляций отведена просветительским организациям.
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По мнению Антона Алиханова, Валдайские дискуссии показывают большую востребованность свободного и непредвзятого обсуждения важных мировых процессов. Такой подход отражен и в философии Иммануила Канта.
"Мы собрались вместе в день, когда три сотни лет назад — 22 апреля 1724 года — на этой земле, в городе Кенигсберге, ныне Калининграде, родился Иммануил Кант. Этот человек имел смелость размышлять самостоятельно, выходя за рамки навязанных обществом шаблонов и ограничений. Именно это делает его наследие современным, его философию — актуальной", — подчеркнул Алиханов.
По мнению экспертов клуба "Валдай", в период "осыпания" мирового порядка диалог между экспертами из разных стран и научных сфер там, где есть заинтересованность в объективном и беспристрастном анализе, продолжается. И никакой речи об изоляции России не идет.
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"Никто никогда не запретит — то, как идет этот конгресс, и то как он начался и продолжается — те, кто хочет изолировать, пусть изолируют. Но, изолируешь кого-то — изолируешься сам. Для меня сюрпризом стало то, насколько это качественно организовано и насколько интересно... Оно показывает, что изоляция невозможна", - сказал журналистам директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Фёдор Лукьянов.
В 2024 году мир отмечает 300-летие со дня рождения выдающегося мыслителя Иммануила Канта. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Канта.
Ключевое событие - Международный Кантовский конгресс, который проходит с 22 по 25 апреля на площадке Балтийского федерального университета. Принять участие в научном событии выразили желание более 600 ведущих ученых из России, Германии, США, Италии, Белоруссии, Бразилии, Аргентины, Китая, Румынии, Дании и других стран.
В программе заявлено более 300 докладов, 17 секций, 2 круглых стола, сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" и диалоговой площадки "Балтийская платформа".
 
РоссияКалининградская областьЕвропаИммануил КантАнтон АлихановДмитрий ЧернышенкоБалтийский федеральный университет
 
 
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