https://ria.ru/20240422/ukraina-1941649547.html

СМИ: Украина решила приостановить консульские действия для призывников

СМИ: Украина решила приостановить консульские действия для призывников - РИА Новости, 22.04.2024

СМИ: Украина решила приостановить консульские действия для призывников

МИД Украины направило руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить все консульские действия в отношении граждан... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T23:21

2024-04-22T23:21

2024-04-22T23:21

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. МИД Украины направило руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину, пишет украинское издание "Зеркало недели". "Министерство иностранных дел приказало руководителям всех дипломатических учреждений Украины временно приостановить все консульские действия в отношении для граждан Украины призывного возраста. Запрет будет действовать до получения разъяснений положений закона об усилении мобилизации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Зеркала недели". Издание публикует соответствующее письмо руководителям зарубежных дипучреждений, подписанное первым замминистра иностранных дел Андреем Сибигой. "С целью недопущения избежания гражданами Украины обязанности по урегулированию вопроса воинского учета территориальными центрами комплектования и социальной поддержки и наличия военно-учетных документов поручаю с 23 апреля временно приостановить совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет", - говорится в документе. Согласно документу, возможны только консульские действия по оформлению удостоверений личности на возвращение в Украину. Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240416/mobilzatsiya-1940400885.html

https://ria.ru/20240421/ukraina-1941344535.html

https://ria.ru/20240422/povestki-1941405777.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины