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Украинские власти сообщили о взрывах в Харькове
Украинские власти сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 22.04.2024
Украинские власти сообщили о взрывах в Харькове
Взрывы раздаются в Харькове на востоке Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T22:29
2024-04-22T22:29
2024-04-22T22:41
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Взрывы раздаются в Харькове на востоке Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов."В городе слышны взрывы", - написал Терехов в своем Telegram-канале.С 22.14 мск в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Украинские власти сообщили о взрывах в Харькове
Терехов: в Харькове прогремели взрывы