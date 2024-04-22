https://ria.ru/20240422/ukraina-1941642734.html

СМИ: в конгрессе США не могут понять, сколько боеприпасов нужно Украине

СМИ: в конгрессе США не могут понять, сколько боеприпасов нужно Украине - РИА Новости, 22.04.2024

СМИ: в конгрессе США не могут понять, сколько боеприпасов нужно Украине

В конгрессе США не могут разобраться, сколько украинским военным нужно боеприпасов и техники, сообщает издание Hill. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T22:18

2024-04-22T22:18

2024-04-22T22:19

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сша

россия

дмитрий песков

алексей резников

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В конгрессе США не могут разобраться, сколько украинским военным нужно боеприпасов и техники, сообщает издание Hill. По информации газеты, сенатор Джеймс Дэвид Вэнс на прошлой неделе направил коллегам записку, в которой говорится, что на конфликт на Украине уходит больше техники, чем США могут произвести, при этом Киев не может мобилизовать достаточно количество человек. Сенатор в соцсети X сослался на интервью экс-министра обороны Украины Алексея Резникова в марте 2023 года в газете Financial Times, в котором украинский чиновник приводит те же цифры, что и Вэнс в своей записке. "Мой аргумент заключается в том, что сторонники помощи Украине игнорируют базовые математические реалии", - написал американский политик на своей странице в соцсети. Один анонимный сотрудник конгресса заявил изданию Hill, что существует разница в той информации, которая доступна сенаторам, состоящим в разных комитетах. По его словам, Вэнс в своей записке переоценил количество артснарядов и комплексов Patriot, которое нужно Киеву. Сотрудник конгресса при этом сослался на засекреченные данные Пентагона, к которым однако у сенаторов есть доступ. Другой сотрудник конгресса в свою очередь отметил, что сторонникам помощи Украине следует опубликовать информацию, которая послужит аргументом против положений Вэнса, если такая имеется. Палата представителей конгресса США 20 апреля большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты. Ранее Песков заявил, что новый американский пакет помощи Украине не поменяет ситуацию на поле боя, но приведет к увеличению числа погибших украинцев. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20231213/kongress-1915438129.html

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

https://ria.ru/20240124/finansy-1923292420.html

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сша

россия

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украина, сша, россия, дмитрий песков, алексей резников, сергей лавров, нато, министерство обороны сша, в мире