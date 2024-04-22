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На Украине могут перезахоронить останки Бандеры и Шухевича - РИА Новости, 22.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:50 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941600027.html
На Украине могут перезахоронить останки Бандеры и Шухевича
На Украине могут перезахоронить останки Бандеры и Шухевича - РИА Новости, 22.04.2024
На Украине могут перезахоронить останки Бандеры и Шухевича
Останки лидеров украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича могут быть перезахоронены на будущем военном мемориальном кладбище в Киевской... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T18:50
2024-04-22T18:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киевская область
степан бандера
роман шухевич
организация украинских националистов
украинская повстанческая армия
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Останки лидеров украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича могут быть перезахоронены на будущем военном мемориальном кладбище в Киевской области, сообщил в понедельник замдиректора украинского национального военного мемориального кладбища Ярослав Старущенко. В декабре 2023 года украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада Украины приняла закон об обеспечении строительства национального военного мемориального кладбища в Киевской области. "Они (Бандера и Шухевич – ред.) могут быть перезахоронены на национальном военном мемориальном кладбище... Будет определен орган, возможно, украинский институт национальной памяти, который будет давать подтверждение, подлежат ли лица чествованию на Национальном военном мемориальном кладбище и могут быть перезахоронены", - сказал Струщенко в интервью агентству Укринформ. Степан Бандера - лидер запрещенной в России экстремистской "Организации украинских националистов"*, один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* — "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. Шухевич - один из бывших руководителей ОУН*-УПА*, признанных в материалах Нюрнбергского процесса пособниками немецких фашистов в период Второй мировой войны. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.* Запрещенные в России экстремистские организации
https://ria.ru/20240101/muzey-1919324621.html
https://ria.ru/20240215/sochuvstvie-1927660826.html
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в мире, украина, киевская область, степан бандера, роман шухевич, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киевская область, Степан Бандера, Роман Шухевич, Организация украинских националистов, Украинская повстанческая армия
На Украине могут перезахоронить останки Бандеры и Шухевича

На Украине предложили перезахоронить останки Бандеры и Шухевича под Киевом

© Фото : ChrichoМогила Степана Бандеры в Мюнхене
Могила Степана Бандеры в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : Chricho
Могила Степана Бандеры в Мюнхене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Останки лидеров украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича могут быть перезахоронены на будущем военном мемориальном кладбище в Киевской области, сообщил в понедельник замдиректора украинского национального военного мемориального кладбища Ярослав Старущенко.
В декабре 2023 года украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада Украины приняла закон об обеспечении строительства национального военного мемориального кладбища в Киевской области.
Музей украинского националиста Романа Шухевича, уничтоженный во Львове. 1 января 2024 - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
Во Львове уничтожили музей украинского националиста Шухевича
1 января, 10:16
"Они (Бандера и Шухевич – ред.) могут быть перезахоронены на национальном военном мемориальном кладбище... Будет определен орган, возможно, украинский институт национальной памяти, который будет давать подтверждение, подлежат ли лица чествованию на Национальном военном мемориальном кладбище и могут быть перезахоронены", - сказал Струщенко в интервью агентству Укринформ.
Степан Бандера - лидер запрещенной в России экстремистской "Организации украинских националистов"*, один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* — "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. Шухевич - один из бывших руководителей ОУН*-УПА*, признанных в материалах Нюрнбергского процесса пособниками немецких фашистов в период Второй мировой войны. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенные в России экстремистские организации
Президент России Владимир Путин
Сочувствия к нацистам в России нет и не будет, заявил Путин
15 февраля, 19:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевская областьСтепан БандераРоман ШухевичОрганизация украинских националистовУкраинская повстанческая армия
 
 
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