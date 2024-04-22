https://ria.ru/20240422/ukraina-1941600027.html

На Украине могут перезахоронить останки Бандеры и Шухевича

На Украине могут перезахоронить останки Бандеры и Шухевича - РИА Новости, 22.04.2024

На Украине могут перезахоронить останки Бандеры и Шухевича

Останки лидеров украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича могут быть перезахоронены на будущем военном мемориальном кладбище в Киевской... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T18:50

2024-04-22T18:50

2024-04-22T18:50

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Останки лидеров украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича могут быть перезахоронены на будущем военном мемориальном кладбище в Киевской области, сообщил в понедельник замдиректора украинского национального военного мемориального кладбища Ярослав Старущенко. В декабре 2023 года украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада Украины приняла закон об обеспечении строительства национального военного мемориального кладбища в Киевской области. "Они (Бандера и Шухевич – ред.) могут быть перезахоронены на национальном военном мемориальном кладбище... Будет определен орган, возможно, украинский институт национальной памяти, который будет давать подтверждение, подлежат ли лица чествованию на Национальном военном мемориальном кладбище и могут быть перезахоронены", - сказал Струщенко в интервью агентству Укринформ. Степан Бандера - лидер запрещенной в России экстремистской "Организации украинских националистов"*, один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* — "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. Шухевич - один из бывших руководителей ОУН*-УПА*, признанных в материалах Нюрнбергского процесса пособниками немецких фашистов в период Второй мировой войны. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.* Запрещенные в России экстремистские организации

https://ria.ru/20240101/muzey-1919324621.html

https://ria.ru/20240215/sochuvstvie-1927660826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, киевская область, степан бандера, роман шухевич, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия