https://ria.ru/20240422/ukraina-1941596040.html

Bloomberg: Украина не сможет вернуть контроль над новыми регионами России

Bloomberg: Украина не сможет вернуть контроль над новыми регионами России - РИА Новости, 22.04.2024

Bloomberg: Украина не сможет вернуть контроль над новыми регионами России

Переход новых российских территорий под контроль Украины сейчас не представляется осуществимым, пишет колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T18:29

2024-04-22T18:29

2024-04-22T18:32

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/04/1855885646_0:238:3218:2048_1920x0_80_0_0_fd76eae9c09bdcfaa3345399f13e73d8.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Переход новых российских территорий под контроль Украины сейчас не представляется осуществимым, пишет колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион. "Каков план?.. Год назад ответ был очевиден, хотя и чрезвычайно амбициозен: Украина должна вернуть все... территории... Но если это и было когда-то осуществимо, то не сейчас", - говорится в публикации Чемпиона. Он отметил, что прошлым летом "хорошо снабженное" украинское контрнаступление потерпело полный провал, а помощь Украине стала предметом межпартийных споров в США. Колумнист добавил, что задержка передачи помощи Киеву привела к потере земель и инициативы, которые "будет трудно вернуть". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20240422/stsenarii-1941350334.html

https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область