https://ria.ru/20240422/ukraina-1941596040.html
Bloomberg: Украина не сможет вернуть контроль над новыми регионами России
Bloomberg: Украина не сможет вернуть контроль над новыми регионами России - РИА Новости, 22.04.2024
Bloomberg: Украина не сможет вернуть контроль над новыми регионами России
Переход новых российских территорий под контроль Украины сейчас не представляется осуществимым, пишет колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T18:29
2024-04-22T18:29
2024-04-22T18:32
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Переход новых российских территорий под контроль Украины сейчас не представляется осуществимым, пишет колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион. "Каков план?.. Год назад ответ был очевиден, хотя и чрезвычайно амбициозен: Украина должна вернуть все... территории... Но если это и было когда-то осуществимо, то не сейчас", - говорится в публикации Чемпиона. Он отметил, что прошлым летом "хорошо снабженное" украинское контрнаступление потерпело полный провал, а помощь Украине стала предметом межпартийных споров в США. Колумнист добавил, что задержка передачи помощи Киеву привела к потере земель и инициативы, которые "будет трудно вернуть". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20240422/stsenarii-1941350334.html
https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Bloomberg: Украина не сможет вернуть контроль над новыми регионами России
Bloomberg: возвращение новых территорий России Украине сейчас неосуществим