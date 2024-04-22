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Россия готова к мирному решению украинского вопроса, заявил Песков - РИА Новости, 22.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:11 22.04.2024 (обновлено: 18:44 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941592710.html
Россия готова к мирному решению украинского вопроса, заявил Песков
Россия готова к мирному решению украинского вопроса, заявил Песков - РИА Новости, 22.04.2024
Россия готова к мирному решению украинского вопроса, заявил Песков
Президент России Владимир Путин констатировал факт готовности России к мирному решению украинского вопроса, это не мирная инициатива, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T18:11
2024-04-22T18:44
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин констатировал факт готовности России к мирному решению украинского вопроса, это не мирная инициатива, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала."Никакой мирной инициативы не было. Была констатация факта готовности России к мирному решению украинской проблемы. Это не была инициатива. Это была констатация, собственно, хорошо известной последовательной позиции главы государства", — сказал Песков.При этом он отметил, что Киев де-юре отвергает возможность переговоров с Москвой, никаких подвижек в этом плане нет.
https://ria.ru/20240422/zelenskiy-1941559058.html
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россия, украина, дмитрий песков, в мире, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, В мире, Владимир Путин
Россия готова к мирному решению украинского вопроса, заявил Песков

Песков: Украина по-прежнему де-юре отвергает возможность переговоров с Россией

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе российско-украинских переговоров
Флажки на столе российско-украинских переговоров - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / БелТА
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Флажки на столе российско-украинских переговоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин констатировал факт готовности России к мирному решению украинского вопроса, это не мирная инициатива, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
"Никакой мирной инициативы не было. Была констатация факта готовности России к мирному решению украинской проблемы. Это не была инициатива. Это была констатация, собственно, хорошо известной последовательной позиции главы государства", — сказал Песков.
При этом он отметил, что Киев де-юре отвергает возможность переговоров с Москвой, никаких подвижек в этом плане нет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Зеленский вновь допустил, что Украина может начать переговоры с Россией
Вчера, 16:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий ПесковВ миреВладимир Путин
 
 
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