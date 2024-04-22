https://ria.ru/20240422/ukraina-1941592710.html

Россия готова к мирному решению украинского вопроса, заявил Песков

Россия готова к мирному решению украинского вопроса, заявил Песков - РИА Новости, 22.04.2024

Россия готова к мирному решению украинского вопроса, заявил Песков

Президент России Владимир Путин констатировал факт готовности России к мирному решению украинского вопроса, это не мирная инициатива, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T18:11

2024-04-22T18:11

2024-04-22T18:44

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий песков

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин констатировал факт готовности России к мирному решению украинского вопроса, это не мирная инициатива, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала."Никакой мирной инициативы не было. Была констатация факта готовности России к мирному решению украинской проблемы. Это не была инициатива. Это была констатация, собственно, хорошо известной последовательной позиции главы государства", — сказал Песков.При этом он отметил, что Киев де-юре отвергает возможность переговоров с Москвой, никаких подвижек в этом плане нет.

https://ria.ru/20240422/zelenskiy-1941559058.html

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Кирилл Волков

россия, украина, дмитрий песков, в мире, владимир путин