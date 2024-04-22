https://ria.ru/20240422/ukraina-1941592710.html
Россия готова к мирному решению украинского вопроса, заявил Песков
Россия готова к мирному решению украинского вопроса, заявил Песков - РИА Новости, 22.04.2024
Россия готова к мирному решению украинского вопроса, заявил Песков
Президент России Владимир Путин констатировал факт готовности России к мирному решению украинского вопроса, это не мирная инициатива, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T18:11
2024-04-22T18:11
2024-04-22T18:44
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
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владимир путин
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин констатировал факт готовности России к мирному решению украинского вопроса, это не мирная инициатива, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала."Никакой мирной инициативы не было. Была констатация факта готовности России к мирному решению украинской проблемы. Это не была инициатива. Это была констатация, собственно, хорошо известной последовательной позиции главы государства", — сказал Песков.При этом он отметил, что Киев де-юре отвергает возможность переговоров с Москвой, никаких подвижек в этом плане нет.
https://ria.ru/20240422/zelenskiy-1941559058.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий песков, в мире, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, В мире, Владимир Путин
Россия готова к мирному решению украинского вопроса, заявил Песков
Песков: Украина по-прежнему де-юре отвергает возможность переговоров с Россией