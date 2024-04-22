https://ria.ru/20240422/ukraina-1941586921.html

В Словакии предположили, почему США посылают на Украину миллиарды долларов

В Словакии предположили, почему США посылают на Украину миллиарды долларов - РИА Новости, 22.04.2024

В Словакии предположили, почему США посылают на Украину миллиарды долларов

США посылают миллиарды долларов на Украину не потому, что преследуют какие-то гуманистические идеалы, они делают это из-за ненависти к русским, считает... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T17:58

2024-04-22T17:58

2024-04-22T17:58

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БРАТИСЛАВА, 22 апр - РИА Новости. США посылают миллиарды долларов на Украину не потому, что преследуют какие-то гуманистические идеалы, они делают это из-за ненависти к русским, считает вице-спикер словацкого парламента Любош Блага. "Думаю, что в США немало тех, кто убежден, что Гитлер должен был нас истребить, не только русских, но и всех славян. А сегодня они посылают миллиарды на Украину не потому, что в этом были бы какие-то гуманистические идеалы. Просто ненавидят русских, вот и все. Именно это их объединяет с нацистским ублюдком, который хотел победить русских во Второй мировой войне. Вспомните, как все кончилось, благодаря русским, современные фашисты. Вы закончите так же. Ваши кровавые деньги вам не помогут", - написал Блага. По его словам, символично, что палата представителей конгресса США приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине 20 апреля. "Знаете, когда родился Адольф Гитлер? 20 апреля 1889 года", - добавил Блага. По словам Благи, "они (американцы - ред.) посылают это (деньги - ред.) режиму, который не мешает прославлять Бандеру, коллаборациониста с нацистами, звери которого совершали военные преступления против русских, евреев, поляков и словаков".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, словакия, вооруженные силы украины