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В Словакии предположили, почему США посылают на Украину миллиарды долларов - РИА Новости, 22.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:58 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941586921.html
В Словакии предположили, почему США посылают на Украину миллиарды долларов
В Словакии предположили, почему США посылают на Украину миллиарды долларов - РИА Новости, 22.04.2024
В Словакии предположили, почему США посылают на Украину миллиарды долларов
США посылают миллиарды долларов на Украину не потому, что преследуют какие-то гуманистические идеалы, они делают это из-за ненависти к русским, считает... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T17:58
2024-04-22T17:58
специальная военная операция на украине
в мире
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сша
словакия
вооруженные силы украины
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БРАТИСЛАВА, 22 апр - РИА Новости. США посылают миллиарды долларов на Украину не потому, что преследуют какие-то гуманистические идеалы, они делают это из-за ненависти к русским, считает вице-спикер словацкого парламента Любош Блага. "Думаю, что в США немало тех, кто убежден, что Гитлер должен был нас истребить, не только русских, но и всех славян. А сегодня они посылают миллиарды на Украину не потому, что в этом были бы какие-то гуманистические идеалы. Просто ненавидят русских, вот и все. Именно это их объединяет с нацистским ублюдком, который хотел победить русских во Второй мировой войне. Вспомните, как все кончилось, благодаря русским, современные фашисты. Вы закончите так же. Ваши кровавые деньги вам не помогут", - написал Блага. По его словам, символично, что палата представителей конгресса США приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине 20 апреля. "Знаете, когда родился Адольф Гитлер? 20 апреля 1889 года", - добавил Блага. По словам Благи, "они (американцы - ред.) посылают это (деньги - ред.) режиму, который не мешает прославлять Бандеру, коллаборациониста с нацистами, звери которого совершали военные преступления против русских, евреев, поляков и словаков".
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в мире, украина, сша, словакия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Словакия, Вооруженные силы Украины
В Словакии предположили, почему США посылают на Украину миллиарды долларов

Вице-спикер парламента Словакии: США помогают Украине из ненависти к русским

© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 22 апр - РИА Новости. США посылают миллиарды долларов на Украину не потому, что преследуют какие-то гуманистические идеалы, они делают это из-за ненависти к русским, считает вице-спикер словацкого парламента Любош Блага.
"Думаю, что в США немало тех, кто убежден, что Гитлер должен был нас истребить, не только русских, но и всех славян. А сегодня они посылают миллиарды на Украину не потому, что в этом были бы какие-то гуманистические идеалы. Просто ненавидят русских, вот и все. Именно это их объединяет с нацистским ублюдком, который хотел победить русских во Второй мировой войне. Вспомните, как все кончилось, благодаря русским, современные фашисты. Вы закончите так же. Ваши кровавые деньги вам не помогут", - написал Блага.
По его словам, символично, что палата представителей конгресса США приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине 20 апреля. "Знаете, когда родился Адольф Гитлер? 20 апреля 1889 года", - добавил Блага.
По словам Благи, "они (американцы - ред.) посылают это (деньги - ред.) режиму, который не мешает прославлять Бандеру, коллаборациониста с нацистами, звери которого совершали военные преступления против русских, евреев, поляков и словаков".
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