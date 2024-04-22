https://ria.ru/20240422/ukraina-1941577587.html

"Россия уничтожит базы". Решение США по Украине возмутило турок

"Россия уничтожит базы". Решение США по Украине возмутило турок - РИА Новости, 22.04.2024

"Россия уничтожит базы". Решение США по Украине возмутило турок

Читатели Haber7 раскритиковали решение палаты представителей конгресса США по поддержке Украины. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T17:34

2024-04-22T17:34

2024-04-22T18:09

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Читатели Haber7 раскритиковали решение палаты представителей конгресса США по поддержке Украины.В субботу она приняла законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. Далее этот документ направят на рассмотрение в сенате. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины."Мы станем свидетелями того, как Россия уничтожит базы США прежде всего на Ближнем Востоке, а также в Греции и Европе, которые Америка использует для окружения РФ. Россия абсолютно права", — написал пользователь."Америка хочет развязать третью мировую войну, чтобы предотвратить свой закат", — добавил второй."Зеленский — марионетка и пешка Америки", — отметил другой."Война с русскими положит конец Америке так же, как она положила конец Османской империи. Войны с русскими всегда вызывали голод, нищету, перемены", — предупредил комментатор."США развязывают войны в других странах, не жертвуя ни одним мучеником, причиняя вред своему противнику путем поддержки других игроков, а эти пешки думают, что сражаются за свою страну", — поделился мнением читатель."С Россией воюют США, а бомбы падают на Украину. Зеленский — просто пешка", — резюмировали под статьей.Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941569135.html

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россия, украина, сша, дмитрий песков, владимир путин