"Россия уничтожит базы". Решение США по Украине возмутило турок
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Читатели Haber7 раскритиковали решение палаты представителей конгресса США по поддержке Украины.
В субботу она приняла законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. Далее этот документ направят на рассмотрение в сенате. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины.
"Мы станем свидетелями того, как Россия уничтожит базы США прежде всего на Ближнем Востоке, а также в Греции и Европе, которые Америка использует для окружения РФ. Россия абсолютно права", — написал пользователь.
"Америка хочет развязать третью мировую войну, чтобы предотвратить свой закат", — добавил второй.
"Зеленский — марионетка и пешка Америки", — отметил другой.
"Война с русскими положит конец Америке так же, как она положила конец Османской империи. Войны с русскими всегда вызывали голод, нищету, перемены", — предупредил комментатор.
"США развязывают войны в других странах, не жертвуя ни одним мучеником, причиняя вред своему противнику путем поддержки других игроков, а эти пешки думают, что сражаются за свою страну", — поделился мнением читатель.
"С Россией воюют США, а бомбы падают на Украину. Зеленский — просто пешка", — резюмировали под статьей.
Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.
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