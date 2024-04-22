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Украина не сможет одержать победу над Россией, считает испанский офицер - РИА Новости, 22.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:24 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941573978.html
Украина не сможет одержать победу над Россией, считает испанский офицер
Украина не сможет одержать победу над Россией, считает испанский офицер - РИА Новости, 22.04.2024
Украина не сможет одержать победу над Россией, считает испанский офицер
Украина не в состоянии одержать победу в конфликте с Россией, несмотря на то, что западный мир не хочет мириться с этим исходом событий, заявил полковник запаса РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T17:24
2024-04-22T17:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франсиско рубио
испания
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МАДРИД, 22 апр – РИА Новости. Украина не в состоянии одержать победу в конфликте с Россией, несмотря на то, что западный мир не хочет мириться с этим исходом событий, заявил полковник запаса испанской армии Франсиско Рубио в интервью газете Razon. "Эта война закончится, как и все войны, соглашением. Западный мир не может согласиться на поражение Украины, потому что с точки зрения нашей безопасности было бы неудачей, если бы Россия выиграла войну. Проблема в том, что Украина не в состоянии победить. Поэтому наступит момент, когда обе стороны сочтут меньшим злом достижение соглашения", — сказал Рубио. По его словам, скорее всего, в результате подписания соглашения Украине придется потерять определенные территории. Кроме того, эксперт считает, что Запад не может защищать Киев так, как произошло в случае с Израилем, потому что то, к чему призывает Владимир Зеленский, "это прямое вмешательство сил НАТО в дела Украины, что повлечет за собой прямую конфронтацию с Россией". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20240420/zapad-1941148504.html
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в мире, украина, франсиско рубио, испания, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франсиско Рубио, Испания, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украина не сможет одержать победу над Россией, считает испанский офицер

Испанский офицер Рубио: Украина не в состоянии одержать победу над с Россией

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области. Архивное фото
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МАДРИД, 22 апр – РИА Новости. Украина не в состоянии одержать победу в конфликте с Россией, несмотря на то, что западный мир не хочет мириться с этим исходом событий, заявил полковник запаса испанской армии Франсиско Рубио в интервью газете Razon.
"Эта война закончится, как и все войны, соглашением. Западный мир не может согласиться на поражение Украины, потому что с точки зрения нашей безопасности было бы неудачей, если бы Россия выиграла войну. Проблема в том, что Украина не в состоянии победить. Поэтому наступит момент, когда обе стороны сочтут меньшим злом достижение соглашения", — сказал Рубио.
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По его словам, скорее всего, в результате подписания соглашения Украине придется потерять определенные территории. Кроме того, эксперт считает, что Запад не может защищать Киев так, как произошло в случае с Израилем, потому что то, к чему призывает Владимир Зеленский, "это прямое вмешательство сил НАТО в дела Украины, что повлечет за собой прямую конфронтацию с Россией".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФрансиско РубиоИспанияРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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