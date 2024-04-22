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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 22.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:56 22.04.2024 (обновлено: 16:59 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941567966.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 22.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Еще один взрыв прогремел в Харькове на востоке Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T16:56
2024-04-22T16:59
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
россия
вооруженные силы украины
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в Харькове на востоке Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее в понедельник телеканал сообщал о взрыве в Харькове. "В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале написал, что в городе "очень громко". С 14.55 (совпадает с мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240417/porazhenie-1940440273.html
https://ria.ru/20240422/svo-1941082047.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, харьков, украина, россия, вооруженные силы украины, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

"Общественное": в Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в Харькове на востоке Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Ранее в понедельник телеканал сообщал о взрыве в Харькове.
Изображение сгенерировано ИИ
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17 апреля, 08:00
"В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале написал, что в городе "очень громко".
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Вчера, 08:00
С 14.55 (совпадает с мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныДмитрий Песков
 
 
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