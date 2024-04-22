СМИ: Украине потребуются недели и даже месяцы на создание обороны
NYT: сооружение надежной обороны займет у Украины недели, если не месяцы
Кадр видео строительства рва в Ровенской области на границе Украины и Белоруссии
Кадр видео строительства рва в Ровенской области на границе Украины и Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Сооружение надежной обороны займет у Украины недели, если не месяцы, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников из Пентагона.
"Для (выстраивания) надежной... обороны потребуются еще недели, если не месяцы", - пишет издание.
Как отмечает газета, украинская армия стремится не допустить повторения ситуации в Авдеевке, где были недостаточно оборудованы оборонительные рубежи. ВСУ в этом помогают американские военные аналитики, базирующиеся в Германии: ссылаясь на спутниковые изображения, они указывают на уязвимости в украинской обороне.
New York Times указывает, что для сооружения полосы обороны и ее удержания необходимы значительные людские ресурсы, а с учетом потерь ВСУ "остается неясно, готовы ли они к поставленной задаче".
В конце марта газета Politico сообщала, что Украине не хватает мин для сооружения новых защитных рубежей и военнослужащих для удержания этих позиций. Издание также сообщало, что оппозиция в Киеве критикует ВСУ и местные власти, которые, по их мнению, недостаточно быстро и качественно строят укрепления на фоне растущих опасений по поводу возможного начала нового наступления со стороны российских сил.
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Авдеевка – северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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