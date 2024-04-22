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"Ему стоит остерегаться". Во Франции высмеяли новое заявление Зеленского - РИА Новости, 22.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941554815.html
"Ему стоит остерегаться". Во Франции высмеяли новое заявление Зеленского
"Ему стоит остерегаться". Во Франции высмеяли новое заявление Зеленского - РИА Новости, 22.04.2024
"Ему стоит остерегаться". Во Франции высмеяли новое заявление Зеленского
"Да, это будет второй Вьетнам", — написал один из комментаторов. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T16:18
2024-04-22T16:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
россия
сша
афганистан
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали заявление Владимира Зеленского в интервью NBC о том, что Украина не станет вторым Афганистаном после одобрения помощи от США. "Да, это будет второй Вьетнам", — написал один из комментаторов. "Почему бы не начать исполнять Минские соглашения и не заключить мир? Какой интерес для Зеленского представляет поддержание конфликта? Я не понимаю этого человека", — отметил другой. "Соединенные Штаты бросят Украину точно так же, как Афганистан, — но только после президентских выборов в ноябре. Отказ от Киева до голосования плохо сказался бы на Байдене. Таким образом, тысячи украинцев продолжат умирать ради переизбрания американского президента", — добавил третий. "Ему стоит остерегаться своих американских друзей, во Вьетнаме и Афганистане потерпевших поражение", — поделился мнением еще один из пользователей. "Наш друг удовлетворен... пока что. Но долго это не продлится", — заключили читатели. В субботу палата представителей приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941101556.html
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в мире, украина, владимир зеленский, россия, сша, афганистан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Россия, США, Афганистан

"Ему стоит остерегаться". Во Франции высмеяли новое заявление Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали заявление Владимира Зеленского в интервью NBC о том, что Украина не станет вторым Афганистаном после одобрения помощи от США.

"Да, это будет второй Вьетнам", — написал один из комментаторов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
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Вчера, 08:00
"Почему бы не начать исполнять Минские соглашения и не заключить мир? Какой интерес для Зеленского представляет поддержание конфликта? Я не понимаю этого человека", — отметил другой.
"Соединенные Штаты бросят Украину точно так же, как Афганистан, — но только после президентских выборов в ноябре. Отказ от Киева до голосования плохо сказался бы на Байдене. Таким образом, тысячи украинцев продолжат умирать ради переизбрания американского президента", — добавил третий.

"Ему стоит остерегаться своих американских друзей, во Вьетнаме и Афганистане потерпевших поражение", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Наш друг удовлетворен... пока что. Но долго это не продлится", — заключили читатели.

В субботу палата представителей приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.

Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
Президент Украины Владимир Зеленский на совместном заседании конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Такое уже проходили. Вашингтон сделал Зеленскому опасное предложение
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияСШААфганистан
 
 
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