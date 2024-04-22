"Ему стоит остерегаться". Во Франции высмеяли новое заявление Зеленского
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали заявление Владимира Зеленского в интервью NBC о том, что Украина не станет вторым Афганистаном после одобрения помощи от США.
"Да, это будет второй Вьетнам", — написал один из комментаторов.
"Да, это будет второй Вьетнам", — написал один из комментаторов.
"Почему бы не начать исполнять Минские соглашения и не заключить мир? Какой интерес для Зеленского представляет поддержание конфликта? Я не понимаю этого человека", — отметил другой.
"Соединенные Штаты бросят Украину точно так же, как Афганистан, — но только после президентских выборов в ноябре. Отказ от Киева до голосования плохо сказался бы на Байдене. Таким образом, тысячи украинцев продолжат умирать ради переизбрания американского президента", — добавил третий.
"Ему стоит остерегаться своих американских друзей, во Вьетнаме и Афганистане потерпевших поражение", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Наш друг удовлетворен... пока что. Но долго это не продлится", — заключили читатели.
В субботу палата представителей приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.
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"Ему стоит остерегаться своих американских друзей, во Вьетнаме и Афганистане потерпевших поражение", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Наш друг удовлетворен... пока что. Но долго это не продлится", — заключили читатели.
В субботу палата представителей приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>