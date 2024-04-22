https://ria.ru/20240422/ukraina-1941546365.html

"Я не смирюсь": Такер Карлсон сделал гневное заявление об Украине

"Я не смирюсь": Такер Карлсон сделал гневное заявление об Украине - РИА Новости, 22.04.2024

"Я не смирюсь": Такер Карлсон сделал гневное заявление об Украине

Президент США Джо Байдена врет о защите демократии, выделяя финансовую помощь киевскому режиму, в то время как большинство американцев выступает против... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T15:48

2024-04-22T15:48

2024-04-22T18:57

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байдена врет о защите демократии, выделяя финансовую помощь киевскому режиму, в то время как большинство американцев выступает против поддержки Украины, заявил журналист Такер Карлсон для подкаста Джо Рогана."Они (конгрессмены. — Прим. ред.) принимают законопроект о финансировании Украины на 60 миллиардов долларов, в то время как 70 процентов населения этого не хочет. Они игнорируют реальные проблемы в нашей стране, такие как экономика и границы", — пожаловался он.По словам Карлсона, американские власти уже десятилетиями не принимают в расчет интересы своих граждан, называя это демократией."Можно ведь просто сказать: нам плевать на то, чего вы хотите, мы кое-что получаем от финансирования Украины, будь то острые ощущения от того, что мы "хозяева вселенной", или деньги от оборонных подрядчиков. Что бы мы от этого ни получали, для нас это важнее вашего мнения. Это не самоуправление, вы не управляете этой страной — мы управляем, заткнитесь и подчинитесь", — отметил журналист.Если бы правительство США сказало так, продолжил Карлсон, то, по крайней мере, стало бы понятно, что таковы условия."Но если я услышу еще одну чертову лекцию от Джо Байдена о защите демократии, когда это не демократия — это даже отдаленно не похоже на демократию, — то я сойду с ума, потому что я просто не могу смириться с этой ложью", — сказал он.В субботу палата представителей США приняла законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. Далее этот документ направят на рассмотрение в сенат. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.

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