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МИД Венгрии назвал ситуацию на фронте критической для Украины - РИА Новости, 22.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:46 22.04.2024 (обновлено: 16:07 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941544636.html
МИД Венгрии назвал ситуацию на фронте критической для Украины
МИД Венгрии назвал ситуацию на фронте критической для Украины - РИА Новости, 22.04.2024
МИД Венгрии назвал ситуацию на фронте критической для Украины
Главы МИД и министерств обороны стран Евросоюза единогласно признают, что ситуация на фронте для Украины стала критической, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T15:46
2024-04-22T16:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
евросоюз
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 22 апр - РИА Новости. Главы МИД и министерств обороны стран Евросоюза единогласно признают, что ситуация на фронте для Украины стала критической, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."В наших оценках ситуации не было разницы, за исключением формулировок... Никто не оспаривает, что ситуация на фронте с точки зрения Украины стала критической. По сути, эта ситуация постоянно ухудшается два года, но в последние недели ее ухудшение для Украины значительно ускорилось", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД и минобороны ЕС в Люксембурге. Его выступление транслировал телеканал М1.По его словам, появилась открытая информация, "насколько велико преимущество России в вооружении", а также что "это преимущество растет".
https://ria.ru/20240420/zapad-1941148504.html
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в мире, украина, венгрия, евросоюз, петер сийярто
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Евросоюз, Петер Сийярто
МИД Венгрии назвал ситуацию на фронте критической для Украины

Сийярто: ЕС единогласно признает, что ситуация на фронте для Украины критическая

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 22 апр - РИА Новости. Главы МИД и министерств обороны стран Евросоюза единогласно признают, что ситуация на фронте для Украины стала критической, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"В наших оценках ситуации не было разницы, за исключением формулировок... Никто не оспаривает, что ситуация на фронте с точки зрения Украины стала критической. По сути, эта ситуация постоянно ухудшается два года, но в последние недели ее ухудшение для Украины значительно ускорилось", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД и минобороны ЕС в Люксембурге. Его выступление транслировал телеканал М1.
По его словам, появилась открытая информация, "насколько велико преимущество России в вооружении", а также что "это преимущество растет".
Изображение сгенерировано ИИ
Истерика на фоне агонии не поможет Западу
20 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВенгрияЕвросоюзПетер Сийярто
 
 
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