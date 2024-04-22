МИД Венгрии назвал ситуацию на фронте критической для Украины
Сийярто: ЕС единогласно признает, что ситуация на фронте для Украины критическая
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 22 апр - РИА Новости. Главы МИД и министерств обороны стран Евросоюза единогласно признают, что ситуация на фронте для Украины стала критической, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"В наших оценках ситуации не было разницы, за исключением формулировок... Никто не оспаривает, что ситуация на фронте с точки зрения Украины стала критической. По сути, эта ситуация постоянно ухудшается два года, но в последние недели ее ухудшение для Украины значительно ускорилось", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД и минобороны ЕС в Люксембурге. Его выступление транслировал телеканал М1.
По его словам, появилась открытая информация, "насколько велико преимущество России в вооружении", а также что "это преимущество растет".
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