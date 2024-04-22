https://ria.ru/20240422/ukraina-1941544636.html

МИД Венгрии назвал ситуацию на фронте критической для Украины

МИД Венгрии назвал ситуацию на фронте критической для Украины - РИА Новости, 22.04.2024

МИД Венгрии назвал ситуацию на фронте критической для Украины

Главы МИД и министерств обороны стран Евросоюза единогласно признают, что ситуация на фронте для Украины стала критической, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T15:46

2024-04-22T15:46

2024-04-22T16:07

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петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 22 апр - РИА Новости. Главы МИД и министерств обороны стран Евросоюза единогласно признают, что ситуация на фронте для Украины стала критической, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."В наших оценках ситуации не было разницы, за исключением формулировок... Никто не оспаривает, что ситуация на фронте с точки зрения Украины стала критической. По сути, эта ситуация постоянно ухудшается два года, но в последние недели ее ухудшение для Украины значительно ускорилось", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД и минобороны ЕС в Люксембурге. Его выступление транслировал телеканал М1.По его словам, появилась открытая информация, "насколько велико преимущество России в вооружении", а также что "это преимущество растет".

https://ria.ru/20240420/zapad-1941148504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, венгрия, евросоюз, петер сийярто