https://ria.ru/20240422/ukraina-1941539040.html

ФРГ сорвала начало поставок Украине бронемашин MRAP, пишут СМИ

ФРГ сорвала начало поставок Украине бронемашин MRAP, пишут СМИ - РИА Новости, 22.04.2024

ФРГ сорвала начало поставок Украине бронемашин MRAP, пишут СМИ

Германия сорвала начало поставок Украине бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) с усиленной противоминной защитой из-за проблем с запчастями для... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T15:26

2024-04-22T15:26

2024-04-22T15:41

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БЕРЛИН, 22 апр - РИА Новости. Германия сорвала начало поставок Украине бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) с усиленной противоминной защитой из-за проблем с запчастями для техники, которые производятся в США, и ограничений лицензии на экспорт из Штатов в ФРГ, пишет газета Bild, ссылаясь на документы, оказавшиеся в распоряжении издания. Как отмечает Bild, Украина и компания "Flensburger Fahrzeugbau GmbH" (FFG) заключили контракт в общей сложности на 400 таких автомобилей. Общий объем заказа, финансируемого Германией, составляет 315 миллионов евро. Газета, ссылаясь на документ минобороны ФРГ от сентября 2023 года, приводит данные, что FFG планировала поставлять технику по 20 единиц в период с января по октябрь 2024 года. Таким образом, за этот срок предполагалось отправить в общей сложности 200 машин. Однако поставки так и не начались. "На сегодняшний день ни одна машина такого типа не была поставлена. Поставка машин запланирована на 2024 год в несколько этапов", - приводит издание комментарий представителя министерства в ответ на запрос газеты. По информации Bild, график поставок был отменен в начале 2024 года и перенесен на более поздний срок. Вместо 200 машин в текущем году предполагается поставить только 100 единиц MRAP (FFG). При этом начало поставок перенесено с января на май 2024 года. Как уточнила газета со ссыпкой на слова представителя FFG, "компоненты бронемашины производятся в США и поставляются в Германию для окончательной сборки машин", что, по информации издания, и могло стать причиной срыва графика поставок. Также Bild добавляет со ссылкой на источники в кругах минобороны ФРГ, что к задержке поставок на сегодняшний день привели "ограничения экспортных лицензий из США в Германию". Ранее издание Bild со ссылкой на собственное расследование сообщало, что Германия поставила Украине 66 произведенных в третьих странах бронированных внедорожников BATT UMG с отсутствием класса защиты от попаданий ракет и мин, заплатив за них цену в три раза выше положенной.

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html

https://ria.ru/20240416/politika-1940265170.html

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