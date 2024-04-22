https://ria.ru/20240422/ukraina-1941534035.html
Эксперт назвал слова Буданова* о проблемах на фронте дымовой завесой
Эксперт назвал слова Буданова* о проблемах на фронте дымовой завесой - РИА Новости, 22.04.2024
Эксперт назвал слова Буданова* о проблемах на фронте дымовой завесой
Крымский политический эксперт Сергей Веселовский назвал заявление главы военной разведки Украины о том, что для ВСУ с середины мая начнется трудная ситуация на... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T15:13
2024-04-22T15:13
2024-04-22T15:38
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кирилл буданов*
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Крымский политический эксперт Сергей Веселовский назвал заявление главы военной разведки Украины о том, что для ВСУ с середины мая начнется трудная ситуация на фронте, словесной "дымовой завесой", призванной либо отвлечь от чего-то важного, либо вызвать расслабленность, чтобы попытаться нанести неожиданный удар. Ранее руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* в интервью украинской службе Би-би-си заявил, что трудная ситуация и проблемы ожидают Украину на фронте и во внутриполитической обстановке с середины мая - начала июня. "Я бы не рефлексировал как на истеричные, так и на алармистские заявления украинских и западных военных. Тем более их политиков. Считаю эту риторику "дымовой завесой", призванной либо отвлечь нас от чего-то важного, либо вызвать расслабленность и пропустить неожиданный удар там, где мы этого меньше всего ожидаем", - сказал Веселовский РИА Новости. По его словам, нужно понимать, что идет информационно-психологическая война против народа России, в которой психическому террору уделяется огромное значение.* Внесен в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240422/tusk-1941522354.html
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в мире, россия, кирилл буданов*
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Кирилл Буданов*
Эксперт назвал слова Буданова* о проблемах на фронте дымовой завесой
Эксперт: слова Буданова призваны отвлечь от важного или вызвать расслабленность
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Крымский политический эксперт Сергей Веселовский назвал заявление главы военной разведки Украины о том, что для ВСУ с середины мая начнется трудная ситуация на фронте, словесной "дымовой завесой", призванной либо отвлечь от чего-то важного, либо вызвать расслабленность, чтобы попытаться нанести неожиданный удар.
Ранее руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* в интервью украинской службе Би-би-си заявил, что трудная ситуация и проблемы ожидают Украину на фронте и во внутриполитической обстановке с середины мая - начала июня.
«
"Я бы не рефлексировал как на истеричные, так и на алармистские заявления украинских и западных военных. Тем более их политиков. Считаю эту риторику "дымовой завесой", призванной либо отвлечь нас от чего-то важного, либо вызвать расслабленность и пропустить неожиданный удар там, где мы этого меньше всего ожидаем", - сказал Веселовский РИА Новости.
По его словам, нужно понимать, что идет информационно-психологическая война против народа России, в которой психическому террору уделяется огромное значение.
* Внесен в список террористов и экстремистов.