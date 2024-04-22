Рейтинг@Mail.ru
В Британии сделали неожиданное заявление из-за нового пакета помощи Украине - РИА Новости, 22.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 22.04.2024 (обновлено: 14:34 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941521424.html
В Британии сделали неожиданное заявление из-за нового пакета помощи Украине
В Британии сделали неожиданное заявление из-за нового пакета помощи Украине - РИА Новости, 22.04.2024
В Британии сделали неожиданное заявление из-за нового пакета помощи Украине
Одобренная палатой представителей помощь Киеву в размере 61 миллиарда долларов не поможет ВСУ, так как поступит слишком поздно, передает The Spectator. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T14:30
2024-04-22T14:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
дмитрий песков
уильям бернс
александр сырский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893130440_0:234:2474:1626_1920x0_80_0_0_00f452b0b2e57e54d4b6440e9a65c07c.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Одобренная палатой представителей помощь Киеву в размере 61 миллиарда долларов не поможет ВСУ, так как поступит слишком поздно, передает The Spectator."Пока американцы спорили, наши дети умирали. Конечно, хорошо, что оружия будет больше. Но теперь мы знаем свое место, мы знаем, как США оценивают украинские жизни", — пожаловался разработчик дронов Михаил Спивак.Издание отмечает, что законопроект, утверждающий финансирование Израиля, легко прошёл голосование в конгрессе, в то время как помощь для Киева обсуждалась долго. Так, проволочки привели к тому, что российская армия завладела инициативой на фронте, а отсутствие ПРО привело к тому, что российские ракеты нанесли значительный ущерб энергетическим предприятиям Киева и Харькова, говорится в статье.В субботу палата представителей приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.Ранее директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией уже к концу текущего года. На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский признался, что для Украины ситуация на поле боя ухудшилась из-за активных действий России, которая, по его словам, начала проводить наступательные операции на фоне теплой и сухой погоды, добиваясь при этом тактических успехов.
https://ria.ru/20240422/sholts-1941463350.html
https://ria.ru/20240422/budanov-1941433704.html
https://ria.ru/20240422/rossiya-1941423315.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893130440_0:0:2169:1626_1920x0_80_0_0_cfeb327e18528e669d44a69e49ae6476.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, дмитрий песков, уильям бернс, александр сырский, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Уильям Бернс, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
В Британии сделали неожиданное заявление из-за нового пакета помощи Украине

TS: помощь США окажется слишком запоздалой для ВСУ

© AP Photo / LIBKOSУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинский солдат. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Одобренная палатой представителей помощь Киеву в размере 61 миллиарда долларов не поможет ВСУ, так как поступит слишком поздно, передает The Spectator.
"Пока американцы спорили, наши дети умирали. Конечно, хорошо, что оружия будет больше. Но теперь мы знаем свое место, мы знаем, как США оценивают украинские жизни", — пожаловался разработчик дронов Михаил Спивак.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
До последнего украинца. В Сети пришли в шок от нового заявления Шольца
Вчера, 11:29
Издание отмечает, что законопроект, утверждающий финансирование Израиля, легко прошёл голосование в конгрессе, в то время как помощь для Киева обсуждалась долго. Так, проволочки привели к тому, что российская армия завладела инициативой на фронте, а отсутствие ПРО привело к тому, что российские ракеты нанесли значительный ущерб энергетическим предприятиям Киева и Харькова, говорится в статье.
В субботу палата представителей приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Буданов* сделал тяжелое признание об Украине
Вчера, 09:46
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.
Ранее директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией уже к концу текущего года. На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский признался, что для Украины ситуация на поле боя ухудшилась из-за активных действий России, которая, по его словам, начала проводить наступательные операции на фоне теплой и сухой погоды, добиваясь при этом тактических успехов.
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Не остановит. В ВСУ откровенно высказались о российском продвижении
Вчера, 09:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияДмитрий ПесковУильям БернсАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала