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TS: помощь США окажется слишком запоздалой для ВСУ
© AP Photo / LIBKOSУкраинский солдат
© AP Photo / LIBKOS
Украинский солдат. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Одобренная палатой представителей помощь Киеву в размере 61 миллиарда долларов не поможет ВСУ, так как поступит слишком поздно, передает The Spectator.
"Пока американцы спорили, наши дети умирали. Конечно, хорошо, что оружия будет больше. Но теперь мы знаем свое место, мы знаем, как США оценивают украинские жизни", — пожаловался разработчик дронов Михаил Спивак.
Издание отмечает, что законопроект, утверждающий финансирование Израиля, легко прошёл голосование в конгрессе, в то время как помощь для Киева обсуждалась долго. Так, проволочки привели к тому, что российская армия завладела инициативой на фронте, а отсутствие ПРО привело к тому, что российские ракеты нанесли значительный ущерб энергетическим предприятиям Киева и Харькова, говорится в статье.
В субботу палата представителей приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.
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Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.
Ранее директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией уже к концу текущего года. На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский признался, что для Украины ситуация на поле боя ухудшилась из-за активных действий России, которая, по его словам, начала проводить наступательные операции на фоне теплой и сухой погоды, добиваясь при этом тактических успехов.