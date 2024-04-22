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СМИ: украинский пограничник сбежал в Молдавию прямо со службы - РИА Новости, 22.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:45 22.04.2024 (обновлено: 13:46 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941507455.html
СМИ: украинский пограничник сбежал в Молдавию прямо со службы
СМИ: украинский пограничник сбежал в Молдавию прямо со службы - РИА Новости, 22.04.2024
СМИ: украинский пограничник сбежал в Молдавию прямо со службы
Пограничник в Одесской области при патрулировании границы сбежал в Молдавию, сообщает в понедельник украинское издание "Страна" в Telegram-канале со ссылкой на... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T13:45
2024-04-22T13:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесская область
молдавия
пограничная служба украины
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Пограничник в Одесской области при патрулировании границы сбежал в Молдавию, сообщает в понедельник украинское издание "Страна" в Telegram-канале со ссылкой на брата беглеца. Представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко ранее сообщал, что ежедневно порядка десяти уклонистов предпринимают попытки незаконно выехать с Украины. "В Одесской области пограничник во время патрулирования границы сбежал в Молдавию, рассказал его брат", - говорится в сообщении издания. По данным "Страны", инцидент произошел в селе Серпневое Тарутинского района. Когда его напарник уснул, пограничник переоделся в гражданскую одежду, оставил военную форму и оружие возле дерева, после чего перешел границу. Отмечается, что его брат служит на фронте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20240422/svo-1941082047.html
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украина
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в мире, украина, одесская область, молдавия, пограничная служба украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область, Молдавия, Пограничная служба Украины
СМИ: украинский пограничник сбежал в Молдавию прямо со службы

"Страна": украинский пограничник сбежал в Молдавию, патрулируя границу

© РИА Новости / Евгений БиятовУкраинский пограничник
Украинский пограничник - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Украинский пограничник. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Пограничник в Одесской области при патрулировании границы сбежал в Молдавию, сообщает в понедельник украинское издание "Страна" в Telegram-канале со ссылкой на брата беглеца.
Представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко ранее сообщал, что ежедневно порядка десяти уклонистов предпринимают попытки незаконно выехать с Украины.
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"В Одесской области пограничник во время патрулирования границы сбежал в Молдавию, рассказал его брат", - говорится в сообщении издания.
По данным "Страны", инцидент произошел в селе Серпневое Тарутинского района. Когда его напарник уснул, пограничник переоделся в гражданскую одежду, оставил военную форму и оружие возле дерева, после чего перешел границу. Отмечается, что его брат служит на фронте.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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