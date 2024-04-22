https://ria.ru/20240422/ukraina-1941507455.html
СМИ: украинский пограничник сбежал в Молдавию прямо со службы
СМИ: украинский пограничник сбежал в Молдавию прямо со службы - РИА Новости, 22.04.2024
СМИ: украинский пограничник сбежал в Молдавию прямо со службы
Пограничник в Одесской области при патрулировании границы сбежал в Молдавию, сообщает в понедельник украинское издание "Страна" в Telegram-канале со ссылкой на... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T13:45
2024-04-22T13:45
2024-04-22T13:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесская область
молдавия
пограничная служба украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155242/40/1552424079_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_972a7df0f6d3ac01077e4b7cc74d91d2.jpg
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Пограничник в Одесской области при патрулировании границы сбежал в Молдавию, сообщает в понедельник украинское издание "Страна" в Telegram-канале со ссылкой на брата беглеца. Представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко ранее сообщал, что ежедневно порядка десяти уклонистов предпринимают попытки незаконно выехать с Украины. "В Одесской области пограничник во время патрулирования границы сбежал в Молдавию, рассказал его брат", - говорится в сообщении издания. По данным "Страны", инцидент произошел в селе Серпневое Тарутинского района. Когда его напарник уснул, пограничник переоделся в гражданскую одежду, оставил военную форму и оружие возле дерева, после чего перешел границу. Отмечается, что его брат служит на фронте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20240422/svo-1941082047.html
https://ria.ru/20240421/ukraina-1941344535.html
украина
одесская область
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155242/40/1552424079_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_899c75478dd3b82638c5c4e119e2576f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесская область, молдавия, пограничная служба украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область, Молдавия, Пограничная служба Украины
СМИ: украинский пограничник сбежал в Молдавию прямо со службы
"Страна": украинский пограничник сбежал в Молдавию, патрулируя границу