https://ria.ru/20240422/ukraina-1941507455.html

СМИ: украинский пограничник сбежал в Молдавию прямо со службы

СМИ: украинский пограничник сбежал в Молдавию прямо со службы - РИА Новости, 22.04.2024

СМИ: украинский пограничник сбежал в Молдавию прямо со службы

Пограничник в Одесской области при патрулировании границы сбежал в Молдавию, сообщает в понедельник украинское издание "Страна" в Telegram-канале со ссылкой на... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T13:45

2024-04-22T13:45

2024-04-22T13:46

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Пограничник в Одесской области при патрулировании границы сбежал в Молдавию, сообщает в понедельник украинское издание "Страна" в Telegram-канале со ссылкой на брата беглеца. Представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко ранее сообщал, что ежедневно порядка десяти уклонистов предпринимают попытки незаконно выехать с Украины. "В Одесской области пограничник во время патрулирования границы сбежал в Молдавию, рассказал его брат", - говорится в сообщении издания. По данным "Страны", инцидент произошел в селе Серпневое Тарутинского района. Когда его напарник уснул, пограничник переоделся в гражданскую одежду, оставил военную форму и оружие возле дерева, после чего перешел границу. Отмечается, что его брат служит на фронте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20240422/svo-1941082047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, одесская область, молдавия, пограничная служба украины