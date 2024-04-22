https://ria.ru/20240422/ukraina-1941482322.html

СМИ: Россия может победить на Украине раньше, чем многие предсказывают

СМИ: Россия может победить на Украине раньше, чем многие предсказывают - РИА Новости, 22.04.2024

СМИ: Россия может победить на Украине раньше, чем многие предсказывают

Россия может одержать победу в конфликте на Украине раньше, чем многие предсказывают, это может произойти уже в этом году, говорится в опубликованном в издании... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T12:30

2024-04-22T12:30

2024-04-22T12:30

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия может одержать победу в конфликте на Украине раньше, чем многие предсказывают, это может произойти уже в этом году, говорится в опубликованном в издании Politico материале руководителя инициативы в Центре стратегии и безопасности Скоукрофта при Атлантическом совете (деятельность признана нежелательной на территории РФ) Эндрю Мичта. По его мнению, РФ может победить в конфликте еще до окончания текущего президентского срока нынешнего главы США Джо Байдена. "С ухудшением положения на местах победа России на Украине может произойти раньше, чем многие предсказывают, возможно, даже до окончания срока президента США Джо Байдена", - считает автор. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20240421/zapad-1941353552.html

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, джо байден, сша, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф