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СМИ: Россия может победить на Украине раньше, чем многие предсказывают - РИА Новости, 22.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941482322.html
СМИ: Россия может победить на Украине раньше, чем многие предсказывают
СМИ: Россия может победить на Украине раньше, чем многие предсказывают - РИА Новости, 22.04.2024
СМИ: Россия может победить на Украине раньше, чем многие предсказывают
Россия может одержать победу в конфликте на Украине раньше, чем многие предсказывают, это может произойти уже в этом году, говорится в опубликованном в издании... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T12:30
2024-04-22T12:30
специальная военная операция на украине
россия
украина
джо байден
сша
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия может одержать победу в конфликте на Украине раньше, чем многие предсказывают, это может произойти уже в этом году, говорится в опубликованном в издании Politico материале руководителя инициативы в Центре стратегии и безопасности Скоукрофта при Атлантическом совете (деятельность признана нежелательной на территории РФ) Эндрю Мичта. По его мнению, РФ может победить в конфликте еще до окончания текущего президентского срока нынешнего главы США Джо Байдена. "С ухудшением положения на местах победа России на Украине может произойти раньше, чем многие предсказывают, возможно, даже до окончания срока президента США Джо Байдена", - считает автор. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20240421/zapad-1941353552.html
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россия, украина, джо байден, сша, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Джо Байден, США, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
СМИ: Россия может победить на Украине раньше, чем многие предсказывают

Politico: Россия может победить на Украине еще до окончания срока Байдена

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Боевая работа САУ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия может одержать победу в конфликте на Украине раньше, чем многие предсказывают, это может произойти уже в этом году, говорится в опубликованном в издании Politico материале руководителя инициативы в Центре стратегии и безопасности Скоукрофта при Атлантическом совете (деятельность признана нежелательной на территории РФ) Эндрю Мичта.
По его мнению, РФ может победить в конфликте еще до окончания текущего президентского срока нынешнего главы США Джо Байдена.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Их уже сломали. На Западе раскрыли, что будет с Украиной
21 апреля, 15:41
"С ухудшением положения на местах победа России на Украине может произойти раньше, чем многие предсказывают, возможно, даже до окончания срока президента США Джо Байдена", - считает автор.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Изображение сгенерировано ИИ
Плачь, Украина, тебе дали денег
20 апреля, 21:36
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДжо БайденСШАВ миреВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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