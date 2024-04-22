https://ria.ru/20240422/ukraina-1941474945.html

На Украине школьники жестоко избили одноклассника из-за "русского языка"

На Украине школьники жестоко избили одноклассника из-за "русского языка" - РИА Новости, 22.04.2024

На Украине школьники жестоко избили одноклассника из-за "русского языка"

Школьники в Киеве сильно избили своего 13-летнего одноклассника, предположив, что он смотрит мультфильм на русском языке, сообщает украинское издание "Страна" в РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T12:04

2024-04-22T12:04

2024-04-22T14:57

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Школьники в Киеве сильно избили своего 13-летнего одноклассника, предположив, что он смотрит мультфильм на русском языке, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Сильно ударили в пах. Уже прооперировали, потому что была гематома и разрыв... Проблема с ногой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания со ссылкой на мать пострадавшего.Отмечается, что инцидент произошел в школе № 81. Под постом матери в социальных сетях в комментариях написали, что ребенка избили "из-за того, что им показалось, что мальчик смотрел мультик на русском языке". Ребенок в течение десяти дней ничего не рассказывал матери, она увидела травмы случайно. Утверждается, что его запугал помощник учителя. Позднее киевская полиция в социальной сети Facebook* сообщила, что по факту избиения мальчика заведено уголовное дело по статье "Умышленное легкое телесное повреждение". Уточняется, что информация о происшествии поступила в полицию от врачей медучреждения, где сейчас находится ребенок. На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.Летом 2022 года власти на Украине приняли закон, запрещающий русскую музыку в украинских СМИ, а также в общественных местах. Принятый документ предусматривает также запрет гастролей для исполнителей - граждан России. Исключение может быть сделано для российских музыкантов, осуждающих спецоперацию РФ на Украине. Кроме того, в прошлом году украинский парламент принял закон, запрещающий распространение и ввоз книг из России. При этом для изданий на русском языке, ввозимых из других стран, был введен "разрешительный порядок", который позволяет проверять их содержание на наличие "антиукраинской пропаганды". Также с начала 2023 года на Украине введен запрет на издательство и распространение книг авторства граждан РФ.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230928/latviya-1899265469.html

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в мире, россия, украина, киев, сергей лавров