https://ria.ru/20240422/ukraina-1941471760.html

На Украине рассказали, сколько платят уклонисты за незаконный выезд

На Украине рассказали, сколько платят уклонисты за незаконный выезд - РИА Новости, 22.04.2024

На Украине рассказали, сколько платят уклонисты за незаконный выезд

Мужчины призывного возраста на Украине платят от 3 до 10 тысяч долларов за незаконный выезд из страны, сообщил в понедельник представитель госпогранслужбы... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T11:53

2024-04-22T11:53

2024-04-22T11:53

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Мужчины призывного возраста на Украине платят от 3 до 10 тысяч долларов за незаконный выезд из страны, сообщил в понедельник представитель госпогранслужбы Андрей Демченко. Демченко ранее сообщал, что ежедневно порядка десяти уклонистов предпринимают попытки незаконно выехать с Украины. "Когда задерживаются нарушители, с ними проводится фильтрация, чтобы установить организаторов незаконных схем выезда, установить, каким способом организаторы пытались их переправить через границу, выяснить другие детали, в том числе, конечно, спрашиваем, какую сумму денег они платили организаторам незаконного путешествия. Как правило, расценки варьируются от 3 до 10 тысяч долларов", - сказал Демченко в эфире телеканала "Рада". По его словам, фиксируются случаи, когда организаторы привлекают несовершеннолетних в качестве проводников для переправки мужчин через границу. Демченко пояснил, что это связано с тем, что для несовершеннолетних уголовная ответственность за такие действия не предусмотрена. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20240422/rumyniya-1941453295.html

https://ria.ru/20231220/ukraina-1917044213.html

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в мире, украина, андрей демченко, владимир зеленский