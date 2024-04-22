В Бундестаге сообщили плохие новости Украине
В Бундестаге не исключили, что новый пакет помощи США Украине будет последним
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Новый пакет американской помощи Украине может стать последним, цитирует n-tv председателя европейского комитета в бундестаге Антона Хофрайтера.
"Возможно, это последний пакет помощи США на очень долгий срок – или вообще последний", — сказал он.
"Возможно, это последний пакет помощи США на очень долгий срок – или вообще последний", — сказал он.
Хофрайтер добавил, что европейцы осознали, насколько неопределенной стала американская поддержка Украины, отмечая длительные задержки с согласованием помощи.
В субботу палата представителей приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.
В субботу палата представителей приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.