https://ria.ru/20240422/ukraina-1941440554.html

В Бундестаге сообщили плохие новости Украине

В Бундестаге сообщили плохие новости Украине - РИА Новости, 22.04.2024

В Бундестаге сообщили плохие новости Украине

Новый пакет американской помощи Украине может стать последним, цитирует n-tv председателя европейского комитета в бундестаге Антона Хофрайтера. "Возможно, это... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T10:18

2024-04-22T10:18

2024-04-22T11:50

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Новый пакет американской помощи Украине может стать последним, цитирует n-tv председателя европейского комитета в бундестаге Антона Хофрайтера. "Возможно, это последний пакет помощи США на очень долгий срок – или вообще последний", — сказал он. Хофрайтер добавил, что европейцы осознали, насколько неопределенной стала американская поддержка Украины, отмечая длительные задержки с согласованием помощи. В субботу палата представителей приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.Читайте в Дзен: Уничтожены. В США паника после увиденного в зоне спецоперации. Стала известна судьба самых мощных немецких танков в распоряжении ВСУ"Всем ясно". Это конец эпохи. Шольц сделал дерзкое заявление о российских богатствах

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