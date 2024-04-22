https://ria.ru/20240422/ukraina-1941425514.html

В США высказались о будущем конфликта после выделения Украине миллиардов

В США высказались о будущем конфликта после выделения Украине миллиардов - РИА Новости, 22.04.2024

В США высказались о будущем конфликта после выделения Украине миллиардов

Американский пакет помощи Украине вряд ли поможет переломить ситуацию на поле боя, пишет Bloomberg. "Одобрение США помощи на сумму более 60 миллиардов долларов... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T09:17

2024-04-22T09:17

2024-04-22T11:51

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Американский пакет помощи Украине вряд ли поможет переломить ситуацию на поле боя, пишет Bloomberg. "Одобрение США помощи на сумму более 60 миллиардов долларов стало спасательным кругом для осажденных украинских военных, хотя само по себе это вряд ли переломит ход войны", — говорится в публикации. По мнению научного сотрудника Национального института стратегических исследований в Киеве Николая Белескова, для дальнейшего развития усилий Киеву необходима дополнительная помощь, а это сложная история из-за сопротивления республиканцев в Конгрессе. В субботу палата представителей приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.Читайте в Дзен: Уничтожены. В США паника после увиденного в зоне спецоперации. Стала известна судьба самых мощных немецких танков в распоряжении ВСУ"Всем ясно". Это конец эпохи. Шольц сделал дерзкое заявление о российских богатствах

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