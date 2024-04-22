https://ria.ru/20240422/ugrozy-1941551949.html
Родственники убитого москвича заявили об угрозах со стороны Аббасовых
Родственники убитого москвича заявили об угрозах со стороны Аббасовых - РИА Новости, 22.04.2024
Родственники убитого москвича заявили об угрозах со стороны Аббасовых
Родственники байкера, убитого в Москве из-за замечания о парковке, обратились в правоохранительные органы с заявлением об угрозах со стороны семьи основного... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T16:06
2024-04-22T16:06
2024-04-22T16:17
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Родственники байкера, убитого в Москве из-за замечания о парковке, обратились в правоохранительные органы с заявлением об угрозах со стороны семьи основного фигуранта этого дела Шахина Аббасова, заявил представитель потерпевшей стороны. "Мы подали заявление в правоохранительные органы после поступивших угроз от родственников Аббасова", - заявил он. Ранее в ходе заседания об аресте Аббасова следователь заявила, что родственники фигуранта связывались с семьей убитого и пытались с ними договориться, чтобы избежать уголовного дела. По данным следствия, 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов 17 апреля припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался. Аббасова и двоих его двоюродных братьев задержали в Ростовской области. Шестеро фигурантов, по данным прокуратуры Москвы, обвиняются в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений и пособничестве в убийстве.
https://ria.ru/20230310/ubiystvo-1857093668.html
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происшествия, москва, азербайджан, убийство мужчины на юго-востоке москвы
Происшествия, Москва, Азербайджан, Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
Родственники убитого москвича заявили об угрозах со стороны Аббасовых
Родственники убитого в Москве байкера заявили об угрозах со стороны Аббасовых
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Родственники байкера, убитого в Москве из-за замечания о парковке, обратились в правоохранительные органы с заявлением об угрозах со стороны семьи основного фигуранта этого дела Шахина Аббасова, заявил представитель потерпевшей стороны.
"Мы подали заявление в правоохранительные органы после поступивших угроз от родственников Аббасова", - заявил он.
Ранее в ходе заседания об аресте Аббасова следователь заявила, что родственники фигуранта связывались с семьей убитого и пытались с ними договориться, чтобы избежать уголовного дела.
По данным следствия, 21-летний гражданин Азербайджана
Шахин Аббасов 17 апреля припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался.
Аббасова и двоих его двоюродных братьев задержали в Ростовской области
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Шестеро фигурантов, по данным прокуратуры Москвы, обвиняются в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений и пособничестве в убийстве.