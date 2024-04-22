https://ria.ru/20240422/ugrozy-1941551949.html

Родственники убитого москвича заявили об угрозах со стороны Аббасовых

Родственники убитого москвича заявили об угрозах со стороны Аббасовых - РИА Новости, 22.04.2024

Родственники убитого москвича заявили об угрозах со стороны Аббасовых

Родственники байкера, убитого в Москве из-за замечания о парковке, обратились в правоохранительные органы с заявлением об угрозах со стороны семьи основного... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T16:06

2024-04-22T16:06

2024-04-22T16:17

происшествия

москва

азербайджан

убийство мужчины на юго-востоке москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940763769_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_18243f409992f3ea09b979b4702a23eb.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Родственники байкера, убитого в Москве из-за замечания о парковке, обратились в правоохранительные органы с заявлением об угрозах со стороны семьи основного фигуранта этого дела Шахина Аббасова, заявил представитель потерпевшей стороны. "Мы подали заявление в правоохранительные органы после поступивших угроз от родственников Аббасова", - заявил он. Ранее в ходе заседания об аресте Аббасова следователь заявила, что родственники фигуранта связывались с семьей убитого и пытались с ними договориться, чтобы избежать уголовного дела. По данным следствия, 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов 17 апреля припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался. Аббасова и двоих его двоюродных братьев задержали в Ростовской области. Шестеро фигурантов, по данным прокуратуры Москвы, обвиняются в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений и пособничестве в убийстве.

https://ria.ru/20230310/ubiystvo-1857093668.html

https://ria.ru/20240408/buryatiya-1938535652.html

москва

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, азербайджан, убийство мужчины на юго-востоке москвы