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CМИ: иракские шииты возобновят удары по силам США
CМИ: иракские шииты возобновят удары по силам США - РИА Новости, 22.04.2024
CМИ: иракские шииты возобновят удары по силам США
Иракское движение "Катаиб Хезболлах" заявило о возобновлении атак против сил США из-за отсутствия подвижек с выводом американских военных из Ирака, передает... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T04:57
2024-04-22T04:57
2024-04-22T05:26
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Иракское движение "Катаиб Хезболлах" заявило о возобновлении атак против сил США из-за отсутствия подвижек с выводом американских военных из Ирака, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление движения. "Иракское "Катаиб Хезболлах" заявило, что иракские вооруженные группировки решили возобновить атаки на силы США в стране после того, как не было отмечено значительного прогресса в переговорах по достижению вывода американских солдат во время визит иракского премьер-министра в Вашингтон", - пишет агентство. Отмечается, что в своем заявлении "Катаиб Хезболлах" сообщило, что "произошедшее недавно" - это "начало", вероятно имея в виду ракетную атаку, которой ранее подверглась база США в Сирии с территории Ирака. Ранее агентство Рейтер сообщало, что по меньшей мере пять ракет выпущены в сторону военной базы США на северо-востоке Сирии из Ирака. Высокопоставленная представительница госдепартамента заявляла журналистам, что США на данном этапе не берутся спекулировать относительно того, свернут ли они полностью свое военное присутствие в Ираке.
https://ria.ru/20240415/voennyy_potentsial-1940176708.html
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в мире, сша, ирак, сирия
CМИ: иракские шииты возобновят удары по силам США
Reuters: "Катаиб Хезболлах" возобновит удары по силам США в Ираке
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости.
Иракское движение "Катаиб Хезболлах" заявило о возобновлении атак против сил США из-за отсутствия подвижек с выводом американских военных из Ирака, передает агентство Рейтер
со ссылкой на заявление движения.
"Иракское "Катаиб Хезболлах" заявило, что иракские вооруженные группировки решили возобновить атаки на силы США в стране после того, как не было отмечено значительного прогресса в переговорах по достижению вывода американских солдат во время визит иракского премьер-министра в Вашингтон", - пишет агентство.
Отмечается, что в своем заявлении "Катаиб Хезболлах" сообщило, что "произошедшее недавно" - это "начало", вероятно имея в виду ракетную атаку, которой ранее подверглась база США в Сирии
с территории Ирака.
Ранее агентство Рейтер сообщало, что по меньшей мере пять ракет выпущены в сторону военной базы США на северо-востоке Сирии из Ирака.
Высокопоставленная представительница госдепартамента заявляла журналистам, что США на данном этапе не берутся спекулировать относительно того, свернут ли они полностью свое военное присутствие в Ираке.