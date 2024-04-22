https://ria.ru/20240422/udary-1941412126.html

CМИ: иракские шииты возобновят удары по силам США

CМИ: иракские шииты возобновят удары по силам США - РИА Новости, 22.04.2024

CМИ: иракские шииты возобновят удары по силам США

Иракское движение "Катаиб Хезболлах" заявило о возобновлении атак против сил США из-за отсутствия подвижек с выводом американских военных из Ирака, передает... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T04:57

2024-04-22T04:57

2024-04-22T05:26

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Иракское движение "Катаиб Хезболлах" заявило о возобновлении атак против сил США из-за отсутствия подвижек с выводом американских военных из Ирака, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление движения. "Иракское "Катаиб Хезболлах" заявило, что иракские вооруженные группировки решили возобновить атаки на силы США в стране после того, как не было отмечено значительного прогресса в переговорах по достижению вывода американских солдат во время визит иракского премьер-министра в Вашингтон", - пишет агентство. Отмечается, что в своем заявлении "Катаиб Хезболлах" сообщило, что "произошедшее недавно" - это "начало", вероятно имея в виду ракетную атаку, которой ранее подверглась база США в Сирии с территории Ирака. Ранее агентство Рейтер сообщало, что по меньшей мере пять ракет выпущены в сторону военной базы США на северо-востоке Сирии из Ирака. Высокопоставленная представительница госдепартамента заявляла журналистам, что США на данном этапе не берутся спекулировать относительно того, свернут ли они полностью свое военное присутствие в Ираке.

https://ria.ru/20240415/voennyy_potentsial-1940176708.html

https://ria.ru/20240331/ssha-1936947425.html

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в мире, сша, ирак, сирия