СМИ рассказали, почему Израиль отказался от масштабного удара по Ирану
NYT: Израиль отказался от масштабного удара по Ирану из-за давления союзников
© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Власти Израиля отказались от более масштабного ответного удара по иранским военным объектам под давлением США и других союзников, сообщает газета New York Times со ссылкой на трех израильских неназванных высокопоставленных чиновников.
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"Лидеры Израиля изначально обсуждали нанесение ударов по ряду военных целей на территории Ирана на прошлой неделе, включая объекты около Тегерана", - пишет издание.
По данным газеты, от масштабного ответа Тель-Авив отговорили президент США Джо Байден, а также главы МИД Великобритании и Германии, вследствие чего Израиль в прошлую пятницу нанес " более ограниченный" ответный удар.
Более масштабная израильская атака повысила бы вероятность крупного регионального конфликта, отмечает газета.
По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны ПВО сработало на подлет беспилотников. Удар по иранской территории произошел спустя почти неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю. Она же была ответом на израильский удар по консульству Ирана в Дамаске. Официально в Израиле не взяли на себя ответственность за последние удары
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