https://ria.ru/20240422/ubiystvo-1941607669.html

В Донецке задержали подозреваемого в убийстве 13-летнего мальчика

В Донецке задержали подозреваемого в убийстве 13-летнего мальчика - РИА Новости, 22.04.2024

В Донецке задержали подозреваемого в убийстве 13-летнего мальчика

В Донецке задержали подозреваемого в убийстве 13-летнего мальчика в Буденновском районе 19 апреля, перед убийством преступник совершил с несовершеннолетним... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T19:20

2024-04-22T19:20

2024-04-22T19:38

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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. В Донецке задержали подозреваемого в убийстве 13-летнего мальчика в Буденновском районе 19 апреля, перед убийством преступник совершил с несовершеннолетним действия сексуального характера, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По версии следствия, Вадим С. 1981 года рождения, спаивал группу подростков, после чего с 13-летним мальчиком приехал на черном скутере к складу в Буденновском районе Донецка. Там злоумышленник принудил несовершеннолетнего к действиям сексуального характера, после чего решил задушить мальчика, считает следствие. На кадрах оперативной съемки момента задержания подозреваемого, имеющейся в распоряжении РИА Новости, задержанный признал вину в действиях сексуального характера в отношении ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".

https://ria.ru/20240419/nasilie-1940810155.html

донецк

россия

донецкая народная республика

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Задержание подозреваемого в убийстве 13-летнего мальчика Задержание подозреваемого в убийстве 13-летнего мальчика 2024-04-22T19:20 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, донецк, россия, донецкая народная республика