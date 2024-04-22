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В Донецке задержали подозреваемого в убийстве 13-летнего мальчика - РИА Новости, 22.04.2024
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19:20 22.04.2024 (обновлено: 19:38 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/ubiystvo-1941607669.html
В Донецке задержали подозреваемого в убийстве 13-летнего мальчика
В Донецке задержали подозреваемого в убийстве 13-летнего мальчика - РИА Новости, 22.04.2024
В Донецке задержали подозреваемого в убийстве 13-летнего мальчика
В Донецке задержали подозреваемого в убийстве 13-летнего мальчика в Буденновском районе 19 апреля, перед убийством преступник совершил с несовершеннолетним... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T19:20
2024-04-22T19:38
происшествия
донецк
россия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. В Донецке задержали подозреваемого в убийстве 13-летнего мальчика в Буденновском районе 19 апреля, перед убийством преступник совершил с несовершеннолетним действия сексуального характера, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По версии следствия, Вадим С. 1981 года рождения, спаивал группу подростков, после чего с 13-летним мальчиком приехал на черном скутере к складу в Буденновском районе Донецка. Там злоумышленник принудил несовершеннолетнего к действиям сексуального характера, после чего решил задушить мальчика, считает следствие. На кадрах оперативной съемки момента задержания подозреваемого, имеющейся в распоряжении РИА Новости, задержанный признал вину в действиях сексуального характера в отношении ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".
https://ria.ru/20240419/nasilie-1940810155.html
донецк
россия
донецкая народная республика
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Задержание подозреваемого в убийстве 13-летнего мальчика
Задержание подозреваемого в убийстве 13-летнего мальчика
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происшествия, донецк, россия, донецкая народная республика
Происшествия, Донецк, Россия, Донецкая Народная Республика
В Донецке задержали подозреваемого в убийстве 13-летнего мальчика

В Донецке задержали подозреваемого в убийстве 13-летнего мальчика в пятницу

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. В Донецке задержали подозреваемого в убийстве 13-летнего мальчика в Буденновском районе 19 апреля, перед убийством преступник совершил с несовершеннолетним действия сексуального характера, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По версии следствия, Вадим С. 1981 года рождения, спаивал группу подростков, после чего с 13-летним мальчиком приехал на черном скутере к складу в Буденновском районе Донецка. Там злоумышленник принудил несовершеннолетнего к действиям сексуального характера, после чего решил задушить мальчика, считает следствие.
На кадрах оперативной съемки момента задержания подозреваемого, имеющейся в распоряжении РИА Новости, задержанный признал вину в действиях сексуального характера в отношении ребенка.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".
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