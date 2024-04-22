https://ria.ru/20240422/ubiystvo-1941600366.html

Отец Аббасова заявил, что накопил найденные в его квартире миллионы

Отец Аббасова заявил, что накопил найденные в его квартире миллионы - РИА Новости, 22.04.2024

Отец Аббасова заявил, что накопил найденные в его квартире миллионы

Низами Аббасов, отец основного фигуранта дела об убийстве москвича из-за замечания о парковке, заявил следствию, что накопил найденные у него в ходе обыска в... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T18:52

2024-04-22T18:52

2024-04-22T18:54

происшествия

москва

азербайджан

убийство мужчины на юго-востоке москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941598603_0:266:780:705_1920x0_80_0_0_fb1318b4578b3e77f39b841d4dfebb6a.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Низами Аббасов, отец основного фигуранта дела об убийстве москвича из-за замечания о парковке, заявил следствию, что накопил найденные у него в ходе обыска в квартире 70 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы. Об этом заявила следователь по делу. "Дома в ходе обыска у него обнаружили более 70 миллионов рублей в различных валютах, тогда как заработок Аббасова составлял 80 тысяч рублей в месяц. Он не смог подтвердить происхождение этих денег, заявил, что накопил их за 10 лет", - сообщила следователь суду. По её словам, в данный момент проверяется причастность Аббасова к другим преступлениям. По данным следствия, 17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм москвич скончался. Правоохранители задержали родственников Аббасова, а позднее и самого молодого человека, пытавшегося скрыться. Шахину Аббасову предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, другим фигурантам – пособничество в убийстве.

https://ria.ru/20240422/prestupleniya-1941532236.html

https://ria.ru/20240422/ubiystvo-1941522012.html

москва

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, азербайджан, убийство мужчины на юго-востоке москвы