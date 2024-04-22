https://ria.ru/20240422/ubiystvo-1941600366.html
Отец Аббасова заявил, что накопил найденные в его квартире миллионы
Отец Аббасова заявил, что накопил найденные в его квартире миллионы - РИА Новости, 22.04.2024
Отец Аббасова заявил, что накопил найденные в его квартире миллионы
Низами Аббасов, отец основного фигуранта дела об убийстве москвича из-за замечания о парковке, заявил следствию, что накопил найденные у него в ходе обыска в... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T18:52
2024-04-22T18:52
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Низами Аббасов, отец основного фигуранта дела об убийстве москвича из-за замечания о парковке, заявил следствию, что накопил найденные у него в ходе обыска в квартире 70 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы. Об этом заявила следователь по делу. "Дома в ходе обыска у него обнаружили более 70 миллионов рублей в различных валютах, тогда как заработок Аббасова составлял 80 тысяч рублей в месяц. Он не смог подтвердить происхождение этих денег, заявил, что накопил их за 10 лет", - сообщила следователь суду. По её словам, в данный момент проверяется причастность Аббасова к другим преступлениям. По данным следствия, 17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм москвич скончался. Правоохранители задержали родственников Аббасова, а позднее и самого молодого человека, пытавшегося скрыться. Шахину Аббасову предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, другим фигурантам – пособничество в убийстве.
https://ria.ru/20240422/prestupleniya-1941532236.html
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происшествия, москва, азербайджан, убийство мужчины на юго-востоке москвы
Происшествия, Москва, Азербайджан, Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
Отец Аббасова заявил, что накопил найденные в его квартире миллионы
Отец Аббасова заявил, что накопил найденные в его квартире 70 миллионов рублей
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Низами Аббасов, отец основного фигуранта дела об убийстве москвича из-за замечания о парковке, заявил следствию, что накопил найденные у него в ходе обыска в квартире 70 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.
Об этом заявила следователь по делу.
"Дома в ходе обыска у него обнаружили более 70 миллионов рублей в различных валютах, тогда как заработок Аббасова составлял 80 тысяч рублей в месяц. Он не смог подтвердить происхождение этих денег, заявил, что накопил их за 10 лет", - сообщила следователь суду.
По её словам, в данный момент проверяется причастность Аббасова к другим преступлениям.
По данным следствия, 17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана
Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм москвич скончался.
Правоохранители задержали родственников Аббасова, а позднее и самого молодого человека, пытавшегося скрыться. Шахину Аббасову предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, другим фигурантам – пособничество в убийстве.